CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

CHP lideri Özgür Özel, butlan kararı sonrası DW Türkçe’ye konuştu. Özel, yedek parti sorusuna da yanıt verdi

"Bazı iddialar söz konusu, yedek ya da yeni parti ile ilgili para ayrıldığı vb gibi. Böyle çalışmalar var mı?" Sorusuna yanıt veren Özel, "Parasını ayırma ve bunların hepsi fasarya ama şöyle bir şey var; yedekte bir parti olduğu doğru ama bunu mutlak butlan kararından önce de söylüyordum. Şimdi mutlak butlan kararı çıktı yine söylüyorum, bu parti hazırlığı partiden ayrılmak ve bir başka parti kurmak üzere değil. Olası bir kapatma davası ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listelerini veremeyecek hale getirilmesi durumuna karşı bir tedbir" ifadelerini kullandı.

Özel, "Yani bunu butlan kararından önce de söylüyordum belki inanmıyorlardı. Şimdi karardan sonra da söylüyorum. Yani butlan kararına karşı bir tedbir değildir bu yaptığımız iş. Bu iş parti kapatma ya da partinin seçimlere sokulmamasına ya da partinin seçimlere doğru listelerle seçimlere sokulmaması yönünde bir hamle yapılırsa ona karşı yapılmış bir hazırlık" sözlerini sarf etti.