CHP lideri Özgür Özel, siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk durağı olan DEM ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özel, "TBMM Başkanı üstüne düşen sorumluluğu almalıdır." dedi.

Özel'in açıklaması şöyle:

Ara seçim tartışmaları yapılıyor. Anayasaya göre ara seçim ilk 30 ay ve son 1 yılda yapılamaz. Onun dışında TBMM'de boşalma olması halinde ara seçime gidilir diyor. Boşalan üye sayısı toplam sayının 5'te 1'i olursa 30 ay da beklenmez diyor. Şu an 8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanı'nın üzerine düşeni yapması zorunludur."

ÖZEL'E CHP'Lİ KURMAYLAR EŞLİK ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti. CHP heyetini, DEM Partili isimler kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

"BU SAVAŞIN KAYBEDENİ EN KIRILGAN GRUPLAR, BAŞTA DA YOKSULLAR"

CHP lideri Özgür Özel, görüşmenin ardından şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz birtakım çalışmalar hem de CHP'nin 1 yıldır muhatap olduğu ve son dönemde de sıklaşan yargı eliyle siyasete yapılan müdahalelerle ilgili hemen her şeyi değerlendirme imkânı bulduk. Türkiye ekonomisi kötü yönetildiği için, son derece kırılgan olduğu için ve İran savaşı gibi bütün dünya ekonomilerinde etki yapacak bir konuda gerekli koruma mekanizmaları olmadığı, bizim 19 Mart darbesi olarak ifade ettiğimiz dönemde o kadar çok rezerv yakıldı ve yerine konması için o kadar çok bedel ödendi ki, bu vatandaşın sırtına yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı olarak yansıdığı için yeni bir şok, arada bir tampon olmaksızın, bütün dünya ülkeleri kendi vatandaşlarını korurken Türkiye'de direkt vatandaşın sırtına biniliyor. Savaşın kazananı olmaz, bu savaşın kaybedeni en kırılgan gruplar başta da yoksullar. Bunu Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceğiz."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NUMAN KURTULMUŞ'TAN BİR RANDEVU TALEBİM OLACAK"

"Bir diğer konu "Terörsüz ve Demokratik Türkiye". Bu konuda bir rapor hazırlandı, imzalandı. Hep birlikte bekliyoruz. Raporun 6. ve 7. maddeleri var. Bu maddeler hem terörün bir an önce sonlanması hem de demokratik adımların atılmasını gerektiriyor. Numan Bey, büyük bir memnuniyetle ifade ediyor raporun tüm partiler tarafından büyük emeklerle hazırlandığını. Numan Bey'in başkanı olduğu parlamentoda örneğin Hatay Milletvekili Can Atalay yok. Neden? Çünkü AYM'nin bir kararı uygulanmadığı için yok. Sonra o karara karşı alınmış başka bir mahkemenin kararı var. AYM'nin ikinci kararı diyor ki "Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamama kararı yok hükmündedir" diyor. O yüzden yapılması gereken tek bir iş var. Açacağız interneti bir bakacağız. Numan Bey'in haklı talimatıyla milletvekili kütüğüne Can Atalay eklenmiş ve yemin etmek üzere bekleniyor. Yapılması gereken tek iş bu, ancak bu adım dahi atılmış değil.

Kayyım uygulamasını sonlandırmak gerekiyor ama bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda başta Sayın Meclis Başkanı olmak üzere siyasi partilere görevler düştüğünü konuştuk. Bu konuda tavrımız, tutumumuz nettir. Bu konuyu bir kez daha hatırlatıyoruz. Ben önümüzdeki günlerde siyasi parti ziyaretlerini bitirdikten sonra Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir randevu talebim olacak. Uygun görmeleri durumunda kendileriyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşmede hem raporun 6. ve 7. maddeleriyle ilgili, atması gereken adımları müzakere etme imkânı bulacağım. Ayrıca görüşmemizde birlikte çalışacağımız alanlardan bir tanesi olarak siyasi etik yasasını konuştuk."