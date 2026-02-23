CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV YouTube kanalında yayınlanan "İrem Türkan ile Hayata Dair" programına konuk oldu. Özgür Özel, özel hayatına dair bilinmeyleri anlatırken, müzikle kurduğu bağdan da bahsetti. Çocukluk yıllarından itibaren müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu anlatan Özel, özellikle bir albümün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

"YORGUN DEMOKRAT" DETAYI

Özgür Özel, ilk kez kendi parasıyla satın aldığı kasetin merhum şarkıcı Ahmet Kaya’nın “Yorgun Demokrat” albümü olduğunu söyleyerek bu albümün hayatında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Özel, bugün bile zor zamanlarda aynı şarkıları dinlediğini belirtti.

Özel, “Kendi paramla aldığım ilk kaset Ahmet Kaya’nın Yorgun Demokrat’ıdır mesela. Ondan sonra hala canım sıkıldığında şimdi tabii artık cep telefonundan, platformlardan Yorgun Demokrat dinlediğimde kendime gelirim” diyerek müzik tercihinin yıllar içinde değişmediğini söyledi.

AHMET KAYA'NIN ŞARKILARI ÖZGÜR ÖZEL'İN MORAL KAYNAĞI

Özgür Özel, yatılı okul yıllarında müziğe ilgisinin arttığını, gençlik döneminden kalan alışkanlıklarını bugün de sürdürdüğünü dile getirdi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarının kendisi için moral kaynağı olduğunu vurgulayan Özel, müzikle duygusal bir bağ kurduğunu anlattı.