CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Şubat depremlerinin yıktığı kentlere ziyaretlerine devam ediyor.

Özel, Hatay'da 'Rezerv Alan Mağdurları Buluşması' kapsamında depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

Konuşma esnasında Özel’in sözünün arasında giren bir depremzede, ‘beni tehdit ederek oy aldılar’ sözünü söyledi.

‘A HABER BUNU SON DAKİKA GEÇ’

Depremzede amcanın sözlerine değinen Özel, A Haber’e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Amcam diyor ‘bizi tehdit ederek oy aldılar’ doğrudur. Söyledim amcam…

A Haber akşam şöyle verebilirdin: Depremzede konuşmak istedi, Özgür Özel konuşturmadı, bak ne konuşacakmış…

Diyor ki: Tayyip Erdoğan tehdit etti beni, ‘oy vermezsen hizmet etmem’ dedi, korktuk ondan oy verdik diyor. A haber bunu son dakika geç.”

AA VE TRT’YE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 23. buluşmasını yargılanan belediye başkanlarına destek olmak için Silivri'de yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada TRT ve Anadolu Ajansı'na tepki göstererek, "Aradık 'Nasıl yaparsınız?' dedik. 'Onlar stok görüntü' dediler. Utanmıyor musunuz dedik?" ifadelerini kullandı.