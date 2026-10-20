YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Partisinin kongre sürecine değinerek başlayan Özel, "Kararı tek adam vermiyor, kararı yüz binlerce YENİ Parti üyesi veriyor. Demokrasi kazanıyor. Bazı illerimizde yarıştan kurucu başkanlar çıktı; bazı illerimizde tek adaylı güven oyuyla seçim oldu. 772 bin üyeye ulaştık ve önemli yerlerde tek aday olduğu için sandığa gelen olur mu endişesi varken pazar günü üyelerimizin %65 sandık başına gittiler ve doğrudan partinin yönetimini belirlediler." dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FON VURGUNU

Fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolara ulaştı. 6 Şubat depremleri 11 ili yerle bir etti. Maliyeti 100 milyar dolar. Ucu AKP'ye dokunan fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolar.

"DÜNE KADAR NEREDEYDİN KÜÇÜK ENİŞTE?"

Pislik bunların paçalarından akıyordu ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu. Çünkü görevden alacağı her bürokrat, kiminle geçmiş ilişkisi olduğunu ifşa edecekti. Dün akşam saat 00.04'te üçünün adını yazmış, altına güzelce imzayı çakmış: 'Üçünü de görevden aldım'. - Recep Tayyip Erdoğan. Dün öğlene kadar neredeydin küçük enişte?

"ERDOĞAN, SEN BU İŞİN TAM ORTASINDASIN!"

* En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır ve bunların hepsi suç ortağıdır. Geçmişte demiştim 'nereden çıkardı bunu.' Sonra da birini söyledi, yedisi kaldı ahtapotun kollarını. Sonra biz gösterdik o kolları. Tam da ahtapotun kolları gibi yayılmış. Kendi fon örgütleri ve kollarını iyi bildikleri için tasvirde kopya çekmişler.

* Erdoğan'a söylüyorum; bunların hepsini atayan AK Partili, atananlar AK Partili, soyan AK Partili, soyulan AK Partili. Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz, sen en ortasındasın Erdoğan, tam ortasındasın.

İKTİDARIN "FON" TEKLİFİNE TEPKİ: 'TÖVBE HESABI AÇMIŞLAR!'

* İlk hafta kanun teklifi olarak bu sorunu nasıl çözeceğimizi söyledik. Bizimkiler vurgunu yapanların tam listesinin açıklanması, varlıklarına el konulması gerektiğini, başka ülkelere kaçırılmış paranın peşine nasıl düşüleceğini hazırladılar. 4 hafta önce biz yol gösterdik. Tövbe hesabı açmışlar, çaldığın parayı şu hesaba bırakırsan ben de senin peşini bırakacağım diye tasarı getirmişler.

"BU İKTİDAR GİTMEDEN HER GÜN BİR ÖNCEKİNDEN KÖTÜ OLACAK"

* Cumhuriyet tarihinin rekor bütçe açığını vereceklerini son yaptıkları bütçede ilan ettiler. Bir zamanlar faize savaş açtım diyenler, millete faizci diyenler faizci, tefeci, foncu ve vurguncudur. Bu bütçeden refah çıkmaz. AK Parti'nin kara düzenini sürdürmenin bütçesidir. 2027 yılı daha kötü olacak. Bu iktidar gitmeden her günümüz bir öncekinden daha kötü olacak. Yapılacak iş bu iktidarı değiştirmektir. AK Parti gidecek, kara düzen bitecek, milletin yüzü gülecektir.

"BU MİLLET HESABINI SANDIKTA SORACAK"

* Bu millet boşuna İstanbul'u sizden alıp da İmamoğlu'na vermemiş. Tehditle başkanı tutuklayıp İstanbul'a çökmeye çalışıyorsunuz ya millet bunu görüyor hesabını ilk sandıkta hepinize teker teker soracak inşallah.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MURAT KURUM'A "AYAZAĞA" TEPKİSİ

* Ayazağa projesi tam anlamıyla bir Adalet ve Kalkınma Partisi projesidir. O dereye imarı siz verdiniz, etrafına iskan izinlerini siz verdiniz. Şimdi o derede yeni yapılan blokları görüyoruz. Birinci katı tamamen sudan gitmiş. Gazeteciler soruyor, 'Ya bitmiş olsaydı?' diye. Bitmiş olsaydı hem kotun altındaki bölümler hem birinci kat sular altında kalacaktı.

* Peki bu projeye nasıl izin verildi? İBB izin vermedi. 2027'de teslim edilecek bloklar için ruhsat 2026'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alındı. İstanbul'dan alamadıkları ruhsatı, dere yatağının etkilenme alanında olduğunu bile bile Murat Kurum'un imzasıyla aldılar.

14 YAŞINDAKİ MAHMUT'UN ÖLÜMÜ

* Mahmut Işıldak daha 14 yaşında. Ayakkabısı ıslanmasın diye elinde tutarak yürürken elektriğe kapılıp hayatını kaybediyor. Bu mesele üstüne de konuşan AKP'li göremezsiniz. Çünkü Mahmut, AKP'li belediyenin cemaate usulsüz teslim ettiği otoparkta hayatını kaybetti. O belediye CHP'li olsa başkan ve tüm ekibi içeri konurdu. Sayıştay raporuna göre AKP'li belediyenin verdiği otoparkta Mahmut hayatını kaybetti. O otoparkı tahsis eden belediye başkanını İBB'ye başkan yapmaya niyetli bunlar.

İBB DAVASI VE İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI

Ekrem Başkan'a sonuna kadar güveniyorum, sonuna kadar arkasındayım. Allah'a şükür savunma yapıldı. Bugün akşama doğru Ekrem Başkan'ın savunması YENİ Parti'nin internet sitesinde, YENİ Parti'nin X (Twitter) hesabında. İsteyen alsın, isteyen okusun.

-İddianameyi bir peçete gibi düşünün. İddianame 100 yaprak bir peçeteyse Ekrem Başkan bir tarafından açtı, o 100 yaprağı teker teker aldı, attı. Ekrem Başkan'ın ayaklarının altında o yalanların hepsi çöktü, çürüdü. O iddianameyi tek tek 81 ilde, 973 ilçede bu memleketin insanlarına anlatmazsak, senin bu iftiralarını tel tel dökmezsek ne olsun bize!