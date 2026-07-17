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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Olcay Baykal'ın cenazesine katılımından sonra Kırıkkale'ye geçti. Burada yurttaşlarla bir araya gelen Özel, Zafer Caddesi'nde halka seslendi.

‘GÖZÜMÜZÜ 50+1'E DİKMESEK KİMSE BİZİMLE UĞRAŞMAZDI’

AKP'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düştüğünü ifade eden Özel, şunları söyledi,

"Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden beri ilk kez ikinci parti oldu. Yolda gelirken konuşuyoruz, parti bu noktaya gelmiş... Ama şimdi başımıza gelene bak diye konuşuyoruz. Dedim ki başkanlarıma; bu yüzden oluyor! Cumhuriyet Halk Partisi yenilgiye itiraz etmese, yüzde 25'lerde kalsa, gözünü 50+1'e dikmese, yerel seçimleri silip süpürmese, yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı tüm anketlerde görülmese kimse bizimle uğraşmazdı!"

'YÜZDE 70'LE İKTİDAR OLACAĞIZ'

Son dönemdeki gelişmelerle iktidarla halkın karşı karşıya getirildiğini vurgulayan Özel, "Yapılan iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi bir müdahalesi değildir. Yapılan müdahale sarayla iktidarı bırakmak istemeyenlerle artık onlardan yorulmuş millet arasındadır" dedi.

Özel, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Öyle şehirler var; ödediği verginin iki katı - üç katı hizmet alır. Bu şehir 15’te biri kadar alıyor. Onun için nasıl belediyede Kırıkkale’ye geldiysek, yapılmadık hizmetleri yaptıysak, borçları kapattıysak, yüzleri güldürdüysek, şehrin sorunlarını çözüp yoksulun, orta direğin umudu haline geldiysek Kırıkkale çok beklemeyecek. Yapılacak ilk genel seçimlerde Kırıkkale’den iki milletvekilini kesin çıkaracağız. Türkiye’de yüzde 60-70’le iktidar olacağız. Peki üç olsun… Ben ‘Kırıkkale’den milletvekili çıkaracağız’ deyince inanmayanlar vardı. Siz inandınız, söz verdiniz, oldu. ‘Belediyeyi alacağız’ dedim. İnandınız, oldu. Şimdi ‘İki’ diyorum ‘Üç’ diyorsunuz. Üç milletvekiline söz veriyor musunuz? O zaman daha önce geldiğimizde hep bir önceki gelişimizdeki birbirimize sözümüzü tuttuğumuzu hatırlıyorsak bir gün yine geleceğim, bak size şunu söyleyeyim. O gün çok daha iyi imkanlarımız olabilir ama bak bu aracı unutmayın. Ben buraya iktidar partimiz Genel Başkanı olarak geleceğim ve bu açık kasanın üstüne bir daha çıkacağım.”