Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. 14 farklı ülkede yaşayan 150 Türk genciyle çevrimiçi toplantıda bir araya gelen CHP Lideri, gençlerin bayramını kutlayarak tersine beyin göçünden gençlik güvencesi paketine, teknolojik vergi muafiyetlerinden staj yasasına kadar birçok dikkat çekici vaat ve projeyi açıkladı.

SADİ IRMAK’IN TELGRAF HİKAYESİYLE SESLENDİ

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminden tarihi bir anekdot paylaşan Özgür Özel, Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim için Almanya’ya gönderilen ve daha sonra başbakanlık koltuğuna kadar oturan Sadi Irmak’ın hikayesini anlattı. Atatürk’ün Irmak’a çektiği "Gittiğin yerde bir kıvılcım ol, dönüşünde bir Cumhuriyet ateşi olarak dön" telgrafını hatırlatan Özel, yurt dışındaki gençlere şöyle seslendi:

"Sizler birer kıvılcım olarak gittiniz, oralardan buraya birer Cumhuriyet Ateşi olarak dönmenizi bekleriz. Türkiye’ye dönüp genel merkezimize uğrayan her gencimizin masasına kendi odamda da bulunan Paşabahçe’nin özel 'Cumhuriyet Ateşi' sembolünü hediye edeceğim."

“HEDEFİMİZ SEÇİMLERİ KAZANIP TÜRKİYE’DE BU AKIŞI TERSİNE ÇEVİRMEK”



“Bizim bütün hedefimiz, temel yani olmazsa olmaz hedefimiz ilk seçimleri kazanmak ve Türkiye’de bu akışı tersine çevirmek." diyen Özel "Yani 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarmak ve yeniden bir demokrasi kurmak; şu an adı Cumhuriyet de olsa bir tek adam rejimine evrilmiş olan bu yapıyı, yeniden bir demokrasiye döndürmek var. Ondan sonra da işte son sorudaki tersine beyin göçü meselesinde olduğu gibi sizleri davet etmek var. Ama devir öyle bir devir ki hem seçimden öncesi, hem sonrası için söylüyorum. Elbette sizin buraya dönmeniz, hemşerimin işte Spil Dağı’nı görmesi, belli aralıklarla Türkiye’nin havasını koklayarak çalışması önemli. En çok onu tercih ederiz. Ama beyin göçü artık uzaktan çalışma imkanları filan olunca, geri dönmese de fikren Türkiye’ye katkı sağlamak istediğinde bir beyin gücü olarak kullanılabilir. Bir kere işin bu tarafını çok önemsiyorum. Yani ‘Herkes dönmeli, herkes mutlaka dönecek. İşte dönenlere bravo, dönmeyenler haindir’ diye bir bakış açısı zaten olmaz. Düşünsenize; gidiliyor, orada hayatlar kuruluyor, belki yuvalar kuruluyor. O vakitten sonra herkese ‘Dönün, dönmelisiniz’ değil. Ama herkesin sorduğu; o teşvik mekanizmaları, kolaylaştırıcı mekanizmalar. Tanıştıran, birleştiren mekanizmaların kurulmasıyla ilgili bir planımız, programımız var elbet. Ama herkesin döndüğü değil, herkesin potansiyelinden Türkiye Cumhuriyeti’nin istifade edebildiği bir yaklaşımımız var. Bir kere bunu öncelikle söylemek durumundayım. Bu beyin gücünden dünyanın dört bir yanındaki en iyi şekilde yararlanmak lazım.” ifadelerini kullandı.

"DÖNMEYEN HAİNDİR BAKIŞI YANLIŞ, BEYİN GÜCÜNDEN YARARLANMALIYIZ"

Tersine beyin göçü konusundaki vizyonunu paylaşan Özel, yurt dışına yerleşen gençlere yönelik katı yaklaşımları eleştirdi. Özel, "Herkes mutlaka dönecek, dönmeyen haindir gibi bir bakış açısı olamaz. Bizim hedefimiz herkesin döndüğü değil, uzaktan çalışma imkanlarıyla da olsa herkesin potansiyelinden Türkiye Cumhuriyeti’nin istifade edebildiği bir 'beyin gücü' mekanizması kurmaktır" dedi.

GENÇLERE MÜJDELER: TELEFON KAYIT ÜCRETİ KALKIYOR, VERGİLER SIFIRLANIYOR

CHP Lideri Özel, iktidara geldiklerinde gençlerin hayatını kolaylaştırmak adına hayata geçirecekleri reform paketini şu maddelerle sıraladı:

Yurt Dışı Telefonlarına Ücretsiz Kayıt: Yurt dışından getirilen telefonların kapanma sorununa değinen Özel, 1 ay yurt dışında kullanılmış telefonların Türkiye'ye gelindiğinde ek ücret alınmadan ücretsiz kayıt edileceğini açıkladı.

Gençlerin alacağı ilk cep telefonu, bilgisayar ve oyun konsolundan hiçbir vergi alınmayacak. Şu an 4 bin lira olan öğrenci bursları, asgari çeyrek altın endeksine getirilerek aylık 15 bin liraya (günlük 500 TL) çıkarılacak. Gençlerin birikmiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları tamamen sıfırlanacak.

Mülakata Son ve YÖK’ün Kaldırılması: Kamuda mülakat kesin olarak kaldırılacak, torpil son bulacak ve bir darbe kurumu olan YÖK lağvedilecek.

"BÜTÜNLEŞİK GENÇLİK GÜVENCESİ" GELİYOR

Önümüzdeki günlerde lansmanı yapılacak olan Bütünleşik Gençlik Güvencesi (BGG) projesinin ipuçlarını veren Özel; istihdam, ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere 5 ana başlıkta gençlere devlet garantisi sunacaklarını belirtti. Proje kapsamında 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim garantisi verileceğini, staj başlangıcının ise sigorta başlangıcı sayılacağını müjdeledi.

"SİYASETİ KURMAK İÇİN CHP KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK"

Gençleri sadece oy veren ya da bayrak asan birer figür olarak görmediklerini vurgulayan Özgür Özel, "Sizleri siyaseti birlikte kurmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki 19 Mayıslarda hep birlikte demokratik, Atatürk’ün partisinin yönettiği bir Türkiye'de olmayı ümit ediyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.