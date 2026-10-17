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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Yozgat İl Başkanlığı Ön Seçimi programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşları başlattıkları "değişim yürüyüşüne" destek olmaya çağıran Özel, partisinin rotasını net bir şekilde çizd.

"ÖNÜMÜZDE TEK BİR YOL VAR: KAZANMAK"

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçte olduğunu vurgulayan Özel, ülkenin önündeki siyasi tabloyu şu "Türkiye’nin önünde iki yol vardır. Birincisi AK Parti’nin kara düzeni. İkincisi YENİ Parti'nin yeni düzeni, iyi düzeni, eşit düzeni” şeklinde özetledi.

Partisinin bu süreçteki hedefine de değinen Özel, kararlılık mesajı vererek, "YENİ Parti'nin önünde ise tek bir yol vardır; o da kazanmak, kazanacağız. Yeni bedeller varsa ödeyeceğiz, yeni ihanetler varsa onlarla da yüzleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"110 MİLYAR DOLARLIK KAYIP, DEPREMİN HASARINDAN BÜYÜK"

Özel'in gündeminde ekonomiyi sarsan "fon vurgunu" iddiaları da vardı. Yaşanan finansal skandalın boyutlarına dikkat çeken YENİ Parti Lideri, uzmanların 110 milyar dolarlık devasa bir ekonomik kayıptan bahsettiğinin altını çizdi.

Fon krizinin ülke ekonomisinde yarattığı tahribatın 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarı bile geride bıraktığını Özel ifade etti.