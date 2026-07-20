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Kaynak: ANKA

CHP’ye yönelik verilen “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı’na gelmesinin ardından Özgür Özel’in, yeni partiyi ne zaman kuracağı beli oldu. “Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız” ifadelerini kullanan Özel’in ilk somut adımı 27 Temmuz Pazartesi günü atılırken Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek.

27 TEMMUZ’DA KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLECEK!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından CHP’nin 38’inci Kurultayının iptali ve parti yönetimine yönelik mutlak butlan kararı, üzerinden 56 gün geçtikten sonra 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay’a ulaştı. Fakat Yargıtay, bugün başlayan adli tatil öncesi dosyayı görüşmediği için Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekillerinin yeni parti çalışmaları bugün itibarıyla netlik kazandı.

Özgür Özel liderliğindeki yeni parti için, 27 Temmuz Pazartesi günü, İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesi verileceği belirtildi. Partinin isminin “Yeni Parti” olacağı, kuruluş aşamasında yer alacak Kurucular Kurulu’nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı kaydedildi.

CHP GRUBUNDA YARIN SON KEZ KONUŞACAK!

Bu kapsamda, Özgür Özel’in, yarın gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda son kez CHP Grup Başkanı sıfatıyla kürsüye çıkması bekleniyor.

Özel’in, yapacağı konuşmada mutlak butlan kararının sonrasındaki sürece yönelik değerlendirmeler yapması ve yeni döneme ilişkin mesajlar vermesi değerlendiriliyor.

MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK!

Özgür Özel’in yeni parti için bu hafta bir dizi görüşme gerçekleştirmesi de beklenirken Özel, aynı zamanda 21 Temmuz Salı günü yapılacak haftalık grup toplantısının ardından seçilmiş CHP il başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Özel, 22 Temmuz Çarşamba günü ise PM ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Ayrıca Özel’in, bu hafta partisinin milletvekilleriyle de bir araya gelmesi değerlendiriliyor.

YENİ PARTİ'YE KAÇ MİLLETVEKİLİ KATILACAK?

Yeni partinin kuruluşunun ardından TBMM’de geniş çaplı bir geçiş süreci yaşanacağı öngörülürken ilk aşamada en az 70 milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği bildirildi.

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından parti yönetimi ve Meclis grubunun oluşturulmasına ilişkin takvim de kamuoyuyla paylaşılacak.