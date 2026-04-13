CHP lideri Özgür Özel, ara seçim temaslarını sürdürüyor. Özel'in siyasetin gündemine oturan ara seçim çağrısı kapsamındaki yeni durağı Anahtar Parti oldu. Özel, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ile görüşmesinin ardından iktidarı “ara seçimden kaçmakla” eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İstanbul genelinde seçim” çağrısı yaparken Ağıralioğlu da iktidarı ekonomik ve siyasi politikaları üzerinden eleştirdi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara işaret eden Ağıralioğlu "Kazanamadığınız belediyeleri, belediye meclisindeki çoğunluk marifetiyle kazanmak millet iradesine saygısızlıktır. Varlığınızı millet iradesine yaslayarak konuşuyorsanız millet iradesine hürmetsizlik edemezsiniz" dedi.

İki lider gazetecilerin ittifak sorularını da yanıtladı. Özel, bir muhabirin, “Anahtar Parti ile ittifaka kapıyı kapatmıştınız.” sorusuna, “Yok, kimse kimseye kapı kapatmaz. Hele hele Anahtar Parti’ye; partinin adı anahtar, kapalı kapıları açmak için kurulmuş.” şeklinde yanıt verdi.

Aynı soruya Ağıralioğlu ise, ittifakların önce milletin gönlünde kurulması gerektiğini belirterek yanıt verdi.

İki liderin açıklamalarından diğer öne çıkanlar ise şu şekilde;

"ERDOĞAN'IN CESARETİ VARSA SEÇİM İSTANBUL GENELİNDE OLABİLİR"

İstanbul'da 1. bölgede seçimin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Erdoğan'ın cesareti varsa seçim İstanbul genelinde olabilir" dedi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmamalarına ilişkin bir soru üzerine Özel, "Kemal Bey'in selamsızlık gibi bir durumu normalde yok. Cenaze çok kalabalıktı. Bir karışıklık vardı. Ortamın özellikleri nedeniyle oluşan bir dalgınlıktır. Kemal Bey'den öyle bir şey beklemeyiz" yorumunu yaptı.

AĞIRALİOĞLU: PARTİCİLİKTEN DAHA ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZ VAR

Özel'in ardından söz alan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekti. "Aile, emekli... İktidar ne yılı ilan ediyorsa onlar için felaket yılı oluyor" diyen Ağıralioğlu, bölgesel gelişmelere de vurgu yaparak "Türkiye daha güçlü olsun diye" çalıştıklarını söyledi.

Güçlü bir kurumsal yapının şart olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Particilikten daha önemli sorumluluklarımız var" diye konuştu.