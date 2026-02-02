İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Özgür Özel ve Murat Emir’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e 150’şer bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

ÖZEL VE EMİR'E TAZMİNAT CEZASI

Özgür Özel’in 17 Haziran 2025 tarihindeki Grup toplantısında sarf ettiği “Şimdi buradan Akın Gürlek’e söylüyorum. Sen 2019 öncesine bakmıyorsun ya, neden? Çünkü adaletin peşinde, suçun peşinde, yolsuzluğun peşinde değilsin” şeklindeki sözleri tazminat gerekçesi sayıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in 18 Haziran 2025’teki basın toplantısında söylediği, “Akın Gürlek, senin görevin ne gerçekten? Sen Başsavcı mısın? Şimdiye kadarki Başsavcılar bu araçlara bindi mi? Bu şekilde bot şovlara gidip deniz teknesi, milyon dolarlık tekne baktı mı kendisine? veya şimdiye kadar ki Başsavcılar niye havuzlu, Boğaz'a nazır villada oturma gereği duymadı da sana yapılıyor bu?” sözleri tazminat konusu olarak gösterildi.