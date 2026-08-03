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Dünyanın en yoğun noktalarından biri olarak gösterilen ABD'nin New York kentindeki Times Square Meydanında bulunan dijital reklam panolarından birinde, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı görsel ekrana yansıdı.

Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, abcgazetesi'nin haberine göre, çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılırken siyasi gündemin de dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

BAĞIŞ KAMPANYASIYLA İLGİLİ YORUMLAR GÜNDEME GELDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Yeni Parti'nin kısa süre önce duyurduğu bağış kampanyasını hatırlatarak çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Bazı paylaşımlarda, "ABD şovu da bağış parasıyla mı yapıldı?" ifadeleri kullanılırken, bu yorumlar sosyal medya platformlarında tartışma yarattı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlara rağmen, Times Square'daki reklam organizasyonunun finansmanına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberde yer alan bağışla ilgili değerlendirmelerin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından oluştuğu belirtilirken, konuya ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Times Square'da yayınlanan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu görselleri kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Reklamın yayınlanması ve ardından yapılan bağış kampanyası yorumları, sosyal medyada en çok konuşulan siyasi başlıklar arasında yer aldı.