Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığı düşürülen Özgür Özel, mitinglerini sürdürüyor. Kurban Bayramı’nda memleketi Manisa’ya giden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Sözcü TV'de yer alan habere göre Özel, şunları söyledi;

"SAĞLIĞINA DİKKAT ET"

"Büyük bir dayanışma gösteriyor siyasi partiler, çok sayıda lider aradı. Devlet Bey dün (önceki) geceden başladı ama hemen hemen bütün genel başkanlar arıyorlar, destek veriyorlar. Bu çok çok kıymetli.

Devlet Bey, Özgür Bey, genel başkanım dedi. Ondan sonra yine hiç durmuyorsun dedi. Çok ıslandın. Önce dedi ki bugün önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettim dedi. Hiç durmuyorsun dedi. Geçen günde çok ıslandın dedi. Sağlığınıza dikkat edin dedi. Böyle iyi niyetli şeyler. Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu."