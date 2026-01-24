Uğur Mumcu, suikasta uğrayışının 33. yıl dönümünde anıldı. Uğur Mumcu'nun evinin önünde gerçekleşen anmaya, CHP lideri Özgür Özel ve birçok siyasi katıldı. Anma sonrası açıklama yapan Özel, "Uğur Mumcu cinayeti, Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesidir. Bir kısmı aralanır gibi olmuş, ancak en yaygın dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır' denilmiştir. O çekilmeyen tuğlalardan hala karşımızda bir duvar örülüdür" dedi.

Özel, tören öncesinde, Uğur Mumcu'nun evine giderek, eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü, taziyelerini iletti. CHP Lideri Özel, ardından Uğur Mumcu anıtına çelenk ve ardından patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı.

GAFFAR OKKAN'I DA ANDI

"33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreğimizde sönmeyen bir ateşin yıl dönümündeyiz. Uğur Mumcu'nun katledildiği yerde, katledildiği sokakta, onun hatırası önünde bir kez daha eğilerek; yüreğimizde hiç sönmeyen bir mumun acısını hissederek kendisini bir kez daha andık. Aynı tarih, aynı zamanda Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümüdür; aynı zamanda İsmail Cem'in ölüm yıl dönümüdür. Her üçüne de Allah'tan rahmet diliyorum."

"O TUĞLALARDAN BİR DUVAR ÖRÜLDÜ"

"BU DUVARLARIN HEPSİNİ YIKMAYA GELECEĞİZ"

Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimsenin niyetlenmediği gibi, yeni yeni duvarlar örülmüştür. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye; Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne, hem geçmişteki bütün karanlık olayların aydınlatıldığı hem de bundan sonra bu tip karanlık olayların, kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ben şimdi buradan Yalova'ya, Yalova'daki eylemimize gidiyorum."

BİRÇOK SİYASİ VE SANTÇIDAN DESTEK

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce katledildiği evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, Aylın Nazlıaka ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.