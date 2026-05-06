CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1968 kuşağının devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 54’üncü yılında, Karşıyaka’da bulunan kabirlerinde düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, mezar başında yaptığı konuşmada, “1968 kuşağının ki kendinden sonraki tüm kuşaklara ilham veren, enerji veren ve hala daha önderlik eden bu kuşağın üç önderinin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

“Üç Fidan” Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54’üncü yılında, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Örgütü ve Gençlik Kollarıyla anma törenine katıldı. Özel'e, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, genel başkan yardımcıları, Ankara milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

CHP Lideri Özel, Deniz Gezmiş’in yeğeni Tuncay Gezmiş ve beraberindekilerle birlikte mezarlığın kapısından, kabirlerinin başına kadar CHP Ankara İl Gençlik Kolları’nın Üç Fidan’ın fotoğraflarının yer aldığı, “Geçmişten günümüze tam bağımsız Türkiye” yazılı pankartıyla yürüdü. Özel’in önünde CHP Gençlik Kolları’nın üç üyesi “Üç Fidan”ın fotoğraflarını taşıdı. CHP örgütü, yürüyüş boyunca, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganları attı. Mezar başına ulaşan Özel, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın mezarlarına karanfiller bıraktı.

Tayfun Gezmiş: “Onların 60 yıl önce bıraktığı birtakım değerleri hala taşıyoruz”

Deniz Gezmiş’in yeğeni Tayfun Gezmiş, mezar başında şunları söyledi:

“Biz onların 60 yıl önce bıraktığı birtakım değerleri hala taşıyoruz, taşımaya da devam edeceğiz. Bizim üzerimize düşen onların bize miras bıraktığı kutsal kavramlara sıkı sıkıya sahip çıkmak. Tekrardan herkese buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.”

"Onları, birileri karşısında secde ederken Altıncı Filo’ya ‘Defol’ diyen, onu denize döken duruşlarıyla anıyoruz"

Özel, ise şöyle konuştu:

"Bugün bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı veren ve en çok yürekleri dağlayan kararlarından bir tanesinin uygulandığı, 6 Mayıs’ın 54’ncü yıl dönümünde Deniz Gezmiş’in, Hüseyin İnan’ın ve Yusuf Aslan’ın huzurlarındayız. 1968 kuşağının ki kendinden sonraki tüm kuşaklara ilham veren, enerji veren ve hala daha önderlik eden bu kuşağın üç önderinin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Onları 1968’de yaptıkları, Samsun’dan Ankara’ya tam bağımsız Türkiye için Atatürk’e saygı yürüyüşüyle hatırlıyoruz, anıyoruz. Onları, birileri karşısında secde ederken, Altıncı Filo’ya ‘Defol’ diyen, onu denize döken duruşlarıyla anıyoruz.

"Onların verdiği mücadeleyi saygıyla anıyoruz”

Bugünlerde ki birileri Trump’ın ve İsrail’in yanında, Filistin’e yapılanlara sessiz kalırken, Sumud Filosu’na sahip çıkmak gerekirken Sumud Filosu’nu kınayan bildirilerin altında İsrail ve Amerika ile buluşurken ya da ABD’nin Türkiye’deki büyükelçisi bu topraklarda, ‘tam bağımsızlık’ diyerek kendi ayaklarının altındaki sehpayı tekmelemiş, Deniz Gezmiş’lerin topraklarında, ‘Bu ülkeye, buralara demokrasi fazla, buralarda güçlü tek adamlar olmalı, biz Amerika güçlü tek adamları tercih ediyoruz’ diyen Barrack’ın karşısına ODTÜ’ye o günlerde girmeye çalışan Amerikan Büyükelçisi’nin Denizler nasıl karşısında durdularsa o şekilde durmak gereken bugünlerde, onların verdiği mücadeleyi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

"İktidarımızda en öncelikli işlerimizden bir tanesi bu idam kararlarını yok hükmüne getirecek kararı almaktır”

İktidara az kaldı. Türkiye’nin bütün demokratları Meclis’te çoğunluğu sağlayacaklar. Meclis’te çoğunluğu olanların 1960 darbesinden sonra ki idamlardan özür dilediği, Meclis’in iadeiitibar yaptığı süreçte biz doğru yerde durduk. O idamlara karşı çıktık. ‘Bizden üç, onlardan üç’ diyerek Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına kalkan eller, TBMM’nin aldığı ve halen geçerli olan en utanç verici karardır. İktidarımızda en öncelikli işlerimizden bir tanesi bu idam kararlarını yok hükmüne getirecek, tarih önünde onlardan özür dileyecek ve Deniz Gezmiş’in, Hüseyin İnan’ın ve Yusuf Aslan’ın hatıraları önünde saygıyla eğilecek bir kararı TBMM mutlaka alacaktır.

"Tam bağımsız bir Türkiye’yi yeniden inşa edebilmek için omuz omuza duruyoruz”

Tarihten husumet değil ders çıkarıyoruz. Bundan sonraki süreçte burada bulunan herkesin ve Türkiye'deki herkesin sık sık dile getirdiği gibi, kurtuluşun tek başımıza olmayacağını, hep beraber olmamız gerektiğini, Türkiye’yi kurtarmak, emperyalistlerin emellerine alet olmayacak tam bağımsız bir Türkiye’yi yeniden inşa edebilmek için yan yana duruyoruz, omuz omuza duruyoruz. Ben bir kez daha hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bir tüketim günü olarak değil ama bu üç evladı ve bu ülke uğrunda evlatlarını kaybetmiş bütün annelerin ve bu üç evladın annesinin de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum”

ÖZEL'DEN 'ÜÇ FİDAN' PAYLAŞIMI

Özgür Özel ayrıca, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

"Hayatlarını tam bağımsız Türkiye mücadelesine adayan; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin 54’üncü yılında mezarları başında andık. Savundukları değerler, tam bağımsız Türkiye idealleri ve özgür Filistin davaları bugün de bizim mücadelemizdir. Onların bıraktığı yerden; bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük için yürümeye devam ediyoruz. Sevgi ve özlemle..."