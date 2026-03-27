CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Özel, Türkiye'de baskıcı rejime karşı tarihi bir mücadele verdiklerini ifade ederek "Saldırının en şiddetli ama direncin de en yüksek olduğu tarihi ana şahitlik ediyoruz. Erdoğan bu kararları alan adamı şimdi Adalet Bakanı yaptı. Bunu ülkelerinize, bütün gençlere anlatın. Bu baskıya karşı verilen mücadeleyi duysun, bilsin" dedi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Şu an Türkiye'de 19 belediye başkanımız tutukludur. İBB'ye dahi seçilmiş beleddiye başkanına kayyum atama niyetiyle operasyon yapılmıştır.

19 Mart 2024 tarihidir. Biz Türkiye'yi buna karşı direnmek için mücadeleye ve sokaklara davet ettik.

İstanbul'da 10 gün süreyle her eylemi yasakladılar. O binaya atadıkları kayumu oturtmak istediler. Bizim çağrımıza onlar yasaklarla cevap verdiler. Oraya ilk hareket edenler üniversite öğrencileriydi.

Türkiye'de bir tarih yazılıyor. Saldırının en şiddetli ama direncin de en yüksek olduğu tarihi ana şahitlik ediyoruz.

Erdoğan bu kararları alan adamı şimdi Adalet Bakanı yaptı. Bunu ülkelerinize, bütün gençlere anlatın. Bu baskıya karşı verilen mücadeleyi duysun, bilsin."