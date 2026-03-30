CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sincan'da Tanju Özcan ve İsmail Arı'yı ziyaret etti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖZCAN NEDEN TUTUKLU?

Bolu'dan para toplanıyor, iş adamlarından vakfa destek olması isteniyor ve bu vakıf Bolulu yoksul öğrencileri şehir dışında Bolu'ya şehir dışından misafir gelen yoksul öğrencileri de Bolu'da okutuyor. Bunlara burs veriyor.

Önemli burslar veriyor ve bu vakfa yapılan bağışlar üzerinden başlatılan bir soruşturma vardı. 3 harfli, 3 tane şirket vardı.

Gördünüz peşi sıra hepsi biz şikayetçi değiliz. Zorla vermedik, şikayet etmedik dediler. Bir tanesinin eski çalışanı şirketi bağlamayan bir ifade vermişti.

O konuda da şirket açıklamasını yaptı. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu müteahhitlerinden canlı yayında bağış aldığı, buraya bir İmam Hatip sana yakışır deyip sözünü aldığı, şuraya cami yaptı deyip sözünü aldığı ya da bitirme süresini kısaltıp bir maliyeti bağış olarak kabul ettiği ve bundan övündüğü süreçleri yaşadı.



3 harfliler İstanbul'da kurulmuş. Bolu'da para kazanıyor, vergiyi İstanbul'a veriyor. Bolu'nun evladına Bolu'nun çocuklarına burs vermiş.

Bundan da şikayetçi değiliz diye çarşaf çarşaf açıklama yapıyorlar. Daha kim neden bahsediyor? Tabii durum böyle olunca bugün de tutukluluk bu davadan bu kadarından. Tabii biliyorsunuz devamında ben tabii hepsini edindim.

Mahkemeye de vereceğim. Bugün Tanju Bey de bu tutukluluk incelemesinden sonra avukatları üzerinden kendisine de verebilirim bunu. Bugün bu tutuklama tutukluluk hali devam ettiği takdirde avukatları üzerinden çıkınca kendine vereceğim.

Geçmişte İletişim Başkanlığı'nda güya dezenformasyondan sorumlu koordinatör olan uyuşturucu ve fuhuştan dolayı gözaltında olan, sonra herkes tutuklanırken serbest bırakılan, şimdi gönüllü olarak güya yani maaşını Adalet Bakanlığı'ndan almadan Adalet Bakanlığı'nda odası olan biri var. Bütün gazeteciler biliyor adını.

Bir kamu kurumunda birinde bir odada adı yazıyorsa resmi görevlendirme yoksa Sayıştay sorar bunu. Gelir ne yapıyorsunuz der. Belediyede bunu yapamazsın. Kamu kurumunda yapamazsın. Bu arkadaş bu gazeteci arkadaşların WhatsApp gruplarına sürekli perde arkası haber atıyor ve Tanju Özcan'la ilgili de Tanju Özcan'ın tutuklanmadan 20 gün önce kendisinin şikayetçi olduğu kendisine şantaj yapılan eşinin de bildiği ve birlikte şikayet ettikleri gerçek dışı bir hususu sanki Tanju Özcan'ın cep telefonu ele geçirilmiş de o cep telefonunda çeşitli yazışmalar varmış da diye sevk etti.

Bunu da sağ olsun Ak it gazetesiyle bazı gazeteler kısmen ve TGRT Akit düzeyinde bütün gece konuştular.

Ortaya çıktı ki Tanju Özcan'ın cep telefonu hiç alınmamış ki. Ortaya çıktı ki Tanju Özcan kendi cep telefonundaki bazı yazışmaları kanıt göstermiş, kanıt göstermek istemiş ki. Ama algı yaratıp haysiyet cellatlığı yapmaya çalışıyorlar.

O odadaki o kişi böyle işleri yapmayı bırakmadıkça asla ve asla bu ülkenin bir hukuk devleti olduğundan kimse bahsedemez.

Adalet Bakanlığı asla bahsedemez. Adalet Bakanlığı üzerinde gizlilik olan soruşturmalarında geçen de yaşadık. Nasıl oluyor da bilgilerini yetkisiz, yetkili torlak tarafından bütün herkese yollanıyor ya da bir de böyle fikri takip dosyası yolluyorum. Yani gazetecilere diyor ki ben geçen de size şu iftira haberini yollamıştım. O haberin fikri takip dosyası. Bütün gazetecilere hakaret. Fikri takibi gazeteci yapacaksa yapar sana mı soracak? Ayrıca şu telefonları açıyorlar. Efendim bu haberi yaparsanız yanımızda yapmazsanız karşımızda konumlanırsınız. Böyle tehdit mi var? Bunu bütün Ankara biliyor. Bütün gazeteciler biliyor. Bunu bir kez daha söylüyorum.

Şimdi Türkiye'de artık bir her iş gidip baktığınızda bir distopyayı, bir artık böyle gerçek üslülüğü barındırıyor.

Tanju Özcan kurulmuş bir vakıfta vakfa bağış toplamaktan dolayı ki sadece o bağışlarla öğrencilere burs verildiği halde içeride tutuluyor.

İSMAİL ARI

İçeride tutulan diğer gazeteci arkadaşımız Sayın İsmail Arı'nın içeride tutulma sebebi yani 4 tweet var ama ilk tweet, yani gözaltına alınma sebebi Erdoğan ailesinin dahil olduğu 20'nin üzerinde vakıfla ilgili haber yapmak. Erdoğan ailesinden her bir bireyin bir vakıfta görev yaptığını bilmiyor muyuz?

Toplam 20'nin üzerinde vakıfta görevliler. Bu vakıflarla ilgili haber yaptı diye gözaltı dosyası.

'İSMAİL YUNUS EMRE VAKFI HABERİ YÜZÜNDEN TUTUKLU'

Sonra bu tweet yetmez. 3 tweet daha ilave ediliyor. Bunlardan bir tanesi yine tutuklamaya gerekçe olduğu düşünülen Yunus Emre Vakfı. Şimdi buradan değerli basın mensuplarının haberleştirmesi açısından ilk kez söylüyorum.

Yunus Emre Vakfı ile ilgili haberi İsmail Arı'dan okudum. Sonra da o haber kapsamının dışına da çıkmadan bir kısmını da dışarıda bırakmadan bunu grup toplantısında kendi yaptığımız çalışmalarla da destekleyen haber. Sorular sordum. Bunun üstüne bana dava açtılar. Dava tamamlandı. Şimdi İsmail Arı'ya da bahsettim avukatlarına vereceğim.

Hakim diyor ki, bir Yunus Emre Vakfı bu vakıfta atılan imzalar alınan ihaleler, yapılan birilerine verilen ihaleler ki ihalenin olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan ödemeler bunlar kamu yararı ile ilgilidir. Somut deliller ortaya konmuştur. Bu siyasetin konusudur. Kamuoyunun bilmek hakkıdır. Arkadaşlar gazetecilikte zaten bunun mesleğidir. Gazetecinin yaptığı iş de kamu adına yapılıyor.

Ben o davadan beraat ettim arkadaşlar. Ben o haberi dile getirdim ve hakim o davayla ilgili tazminata hükmetmedi. ve dedi ki bu siyasetin konusudur. Kamunun bunu bilmek için çaba sarf etmesi bir siyasetçinin yapması gereken iştir.

Ve bunun kaynağı İsmail Arı'nın haberidir arkadaşlar. İsmail Arı'yı siz bundan nasıl burada tutuyorsunuz?

O yüzden buradan bir uyarıda bulunacağım. İsmail Arı 9 gündür tutuklu. Yakında tutukluluğa itirazı olacak. Bakın Nacho Sanchez Türkiye raportörü. Nisan ayında rapor çıkacak. Nisan ayında Türkiye ile ilgili ve giden heyetimize iki tutuklu gazetecinin durumlarını soran hem Ali'nin hem İsmail'in durumlarını soruyor.

'NEDEN BİR ADIM DAHA GÖTÜRÜYORSUNUZ?'

Her giden Türk parlamentere durduk yerde Nisan ayı raporuna Türkiye'de iki gazetecinin hatta üç gazetecinin tutuklu olan durumları bu rapora Merdan Yanardağ, Ali Can Uludağ ve İsmail Arı'nın durumları rapora girecek.

Niye girsin? Bu raporlara göre Türkiye'de demokrasinin durumuna bakılıyor. Türkiye'ye yatırım yapılıyor yapılmıyor geliniyor gelinmiyor. Herkes o raporu okuyor. Neden bir adım daha geriye götürüyorsunuz ifade özgürlüğünü?

'BÜTÜN GAZETECİLERE GÖZDAĞI VERMEK İÇİN TUTUKLADILAR ARI'YI

Gazetecilerin haber yapma hakkını? Bu konuyu bir kez daha dikkate sunmak isterim. Bu arada da İsmail Arı'nın gözaltına alındığı sırada Tokat'ta 3 ayrı yere yani 3 akrabasına eşinin eş zamanlı operasyon yapıldığını ikisinin jandarma, birinin polis tarafından yapıldığını gittikleri evlerde bir bayram ziyaretinden henüz çıkmış ya da gelmemiş olduğu eve jandarmaların yollandığını ve bu işin topu topu yatarı bile olmayan bir tane tweet ve açılan davada da yatarı bile olmayacak bir iş için yapıldığını bunun büyük bir gözdağı için bütün gazetecilere gözdağı vermek için yapıldığını dikkatlerinize sunarım. Ümit ediyorum