Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Törene, AKP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın da katıldığını belirten Özel, Türkiye'de artık kutuplaşmanın son bulması gerektiğine dikkat çekti.

'BURADAN SONRA ÇAĞRIMDIR'

'Türkiye'de de kutuplaşma bitecek, kucaklaşma başlayacak' diyen Özel, partisinin yeni politikasını da şöyle duyurdu:

"Buradan sonra çağrımdır. Biz bugün Ekrem Başkan'ı davet ettik şeref verdi. Geçen hafta Çekmeköy'de sordular, Belediye başkanıma 'Git' dedim. Bundan sonra çağrımdır. CHP'li belediyeler AKP ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Biz de davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Ülkenin artık şu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran iklimden çıkması lazım.

Bir gün anamla babamın gelip tanışıp evlendiği bu memleketime, belediye başkanı adayı geldim, milletvekili adayı geldim, milletvekili geldim, grup başkanvekili geldim. Bugün Genel Başkan olarak geldim. Ant olsun ki bir gün iktidar partisinin Genel Başkanı olarak geleceğim. Ve ant olsun ki bu 1000 lira olan kıyma bir tek Manisa’da 550 lira olmayacak, bütün Türkiye’de bugünkünün üçte biri fiyatı olacak. Ant olsun ki hiçbir çocuk hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamayacak.

Hiçbir çocuğa anasından, babasından yoksulluğu miras bıraktırmayacağız. Ant olsun ki Saruhanlı’daki çiftçi, aynen ilk zamanki Cumhurbaşkanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yeniden ‘Milletin efendisi’ olacak. Ant olsun ki Saruhanlı esnafının, kepenk kapatan esnafın, siftahsız güne haftaya başlayan esnafın yüzünü güldürecek olan Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ve size söz veriyorum.

'KUTUPLAŞMA BİTECEK VE KUCAKLAŞMA BAŞLAYACAK'

Nasıl Saruhanlı’da AK Partilisi de dişçi Muharrem’i de seviyordu, Özgür Özel’i de seviyor, Ferdi Zeyrek’i de seviyor. Nasıl Saruhanlı’nın MHP’lisi ile sorunum yoksa, nasıl onların iyi gününde kötü gününde birbirimizi arıyorsak, CHP iktidar olduğunda Saruhanlı gibi, Manisa gibi Türkiye’de de kutuplaşma bitecek ve kucaklaşma başlayacak.”