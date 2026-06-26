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Özgür Özel Diyarbakır'da vatandaş ve esnafla buluştu. Tahir Elçi'nin öldüürldüğü Dört Ayaklı Minare'den açıklamalarda bulunan Özel, "Herkes şundan emin olsun ki yol, cümleden uludur." dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Öncelikle Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha eğiliyorum. O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğinde kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak. Ben bugün Diyarbakır'da ilk açıklamada şunu söylemek isterim. Güne bugün burada olacağımızı bilen, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun

"DİYARBAKIR KAYYUMA KARŞI EN NET DURAN KENT"

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti: