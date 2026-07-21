CHP ile yol ayrımına gelen ve yeni partiyi resmen ilan etmesi beklenen Özgür Özel, bugün son kez CHP grup toplantısına başkanlık yapacak. Millet Haber Ajansı Genel Yayın yönetmeni Sinan Burhan, Özel'in bugün yapacağı konuşmanın ayrıntılarını paylaştı.

"TARİHİ BİR KARARI EŞİĞİNDEYİZ"

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 yayınında Özgür Özel'in bugün yapacağı veda konuşmasının detaylarını aktardı. Burhan Özel'in şu ifadelere yer vereceğini öne sürdü; "Bugün tarihi bir kararın eşiğindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’ni tarihinde ilk kez Türkiye’nin birinci partisi yapan kadrolarız. Başarımız hukuki ve siyasi müdahalelerle gölgelenmek istendi. Bugün artık yeni bir karar alma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bu karar, bir ayrılık değil; milletimize karşı duyduğumuz sorumluluğun gereğidir.

Şimdi yeni bir yürüyüş başlatıyoruz. Türkiye’nin tamamını kucaklayacağız. Bu yürüyüş, kişilerin değil milletin yürüyüşüdür. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğimiz için hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Bölünme parçalanma yok; tek parça gidiyoruz. Geride binalar, arabalar, otobüsler bırakıyoruz. Başımızdan bir çatı uçuruldu, biz yenisini yapıyoruz. Biz CHP’den ayrılıp yeni bir parti kurmuyoruz. CHP bir mutasyona uğratıldı; kendimize başka bir çatı kuruyoruz.”

KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLECEK

Özel cephesinin bu hafta cuma günü ya da haftaya pazartesi günü yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru yapabileceği öne sürülüyor. Yeni partinin genel merkezi için ise Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina ön plana çıkıyor.

80'DEN FAZLA VEKİL İSTİFA EDECEK

tv100 yayınında konuşan Gazeteci Mustafa Balbay, 80'den fazla vekilin Özgür Özel ile birlikte eş zamanlı olarak istifa edeceğini, 2 ay içerisinde de yeni partinin tüm süreçlerinin tamamlanacağını, kurultaylarının bile biteceğini söyledi.