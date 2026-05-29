Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanları, Gezi Parkı davası hükümlüleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi ziyaret etti. Özel, mutlak butlan kararının ardından İmamoğlu ile ilk kez görüştü.

Özel ayrıca Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı davası hükümlüleri Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ ile görüştü.

Yaklaşık 7 saat süren ziyaretlerin ardından Özel, Silivri’den ayrıldı.