CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy2deki 1 Mayıs kutlamalarında 2027 yılında kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Seneye Taksim'de olacağız. Bu bir irade göstergesidir" dedi.
Özel'in açıklamaları şöyle:
Bu Kadıköy’deki son 1 Mayıs olacak. Gelecek sene Kanlı 1 Mayıs katliamının 50. yılı olacak. O yüzden seneye Taksim’de olacağız. Bu bir irade beyanıdır. 1 Mayıs’ı işçilere zehir ediyor AK Parti. Taksim emekçilere kapalı. İktidarımızda Taksim açılacak, engellemeler ortadan kalkacak. Tüm işçiler sendikalara üye olacak." ifadelerini kullandı.