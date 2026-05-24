CHP Genel Merkezi’nde sabah erken saatlerden itibaren başlayan tahliye gerginliği polis müdahalesi ile sonlandı. Çevik kuvvet ekipleri, Genel Merkez binasına biber gazı ile saldırdı. Önce Genel Merkez’in kapılarını kıran ekipler, yönetim katına kadar çıktı. Bu sırada çok sayıda CHP’li biber gazından etkilendi.

Müdahalenin başlamasından dakikalar sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan çıktı. Özel’in binadan çıktığı sırada yoğun şekilde öksürmesi dikkat çekti.

Özel, binadan çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine çok üzgün olduğunu dile getirdi. Özel, binanın önünde yaptığı konuşmada ise iktidar yürüyüşlerine sokakta devam edeceklerinin altını çizdi.

Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de, Ekrem Başkan da... 'Değişim' diye yola çıkan, burada gördüğünüz her bir partinin neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes, bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor.

Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına... Bugün sabahın 7'sinde biz onlara, 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip, öğlen 12'de 'Bunu konuşalım' demişken; sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında Halkçı Liseli bir genç de kendine yakışanı yaptı."

"AK PARTİ'NİN HAKİMİNDEN DİLENDİLER"

"Yapmayın dedik. Partiyi, kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegeden vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler.

Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru... Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık?"

"YAZIKLAR OLSUN!"

"Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun!

Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa! Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık!"

"CHP BUNDAN SONRA SOKAKTADIR"

"İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir! Yürüyor muyuz arkadaşlar?

Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar! Yürüyelim arkadaşlar!"

Özel, konuşması sonrası TBMM'ye yürüyüşe geçti. Özel'in yürüyüşü sırasında çevredeki vatandaşlar korna çalarak destek verdi. Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ekipleri ve partililer arasında gerginlik yaşanıyor.

BUTLAN TEBLİGATINI YIRTTI

Özel, Genel Merkez'den çıkışı öncesinde kendisine ulaştırılan butlan tebligatını yırttı. Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı paramparça etti. Özel'in yırttığı tebligat, Kılıçdaroğlu'nun görmesi için makam odasındaki masaya bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor…