Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında verilen arada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel, duruşma sırasında yaşanan tartışmanın bir avukatın dava sıralamasına ilişkin sorusuyla başladığını ifade etti.

Özel’e göre, savunma hazırlığı için talep edilen yargılama listesinin daha önce bir gazetede yayımlanması üzerine avukatlar mahkemeden açıklama istedi.

Bu sorunun ardından mahkeme salonunda gerilim yaşandığını belirten Özel, hakimin “salonu boşaltın” talimatı verdiğini söyledi.

'LİSTE GAZETEDE YAYIMLANDI' TARTIŞMASI

Özel, bir avukatın mahkemede söz alarak yargılama sıralamasına ilişkin listenin daha önce Yeni Şafak gazetesinde yayımlandığını dile getirdiğini aktardı.

Avukatın, savunma tarafına verilmeyen bir bilginin basına nasıl sızdırıldığını sorduğunu belirten Özel, bu çıkışın ardından hakimin salonu boşaltma kararı verdiğini ifade etti.

Milletvekilleri ve ailelerin salonu terk etmediğini belirten Özel, mahkemenin usulüne uygun şekilde ara vermesi halinde salonun zaten boşalacağını söyledi.

'DURUŞMADA GERİLİM YARATILMAK İSTENİYOR'

Mahkeme salonunda gergin bir atmosfer oluştuğunu savunan Özel, hakimin bazı ifadelerinin de tartışmaya yol açtığını öne sürdü.

Özel, duruşmanın sağlıklı yürütülmesi gerektiğini ve savunma hakkının korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

Özel ayrıca, davaya ilişkin mahkeme heyetinin belirlenmesi konusunda da eleştiriler dile getirerek sürecin tartışmalara yol açtığını ifade etti.

Özgür Özel o anları şöyle anlattı:

“Bugün duruşma başladı. Bu kadar önemli bir duruşma. Normalde tamamen tutuksuz yargılamanın olması gereken bir noktada, bir yıldır içeride tuttukları insanlar ve avukat söz istiyor, avukata söz vermiyor. 2 bin 430 yılla yargıladığı Sayın Ekrem İmamoğlu söz istiyor, ona söz vermiyor. Ekrem İmamoğlu’na ‘Sanık Ekrem’ diye sesleniyor. Buna salon tepki verince bu sefer dönüp, ‘Ekrem Bey, siz’ demeye başlıyor. İlk başta onlarca kez senli, benli ve güya itibarsızlaştırmaya yönelik bir takım davranışlar. Sonra bir avukat güç bela sesini duyurdu ve dedi ki ‘Şu an verdiğiniz liste var. Aykut Erdoğdu ile başlayan yargılama listesi ve Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş diye biten. Haftalardır kaleminize bu sıralamayı soruyoruz. Savunmaya hazırlanacağız, ne diyorsunuz? Buna cevap verin’ dedi. ‘Hazır değildi, hazır değildi’ diyorlar. ‘Dün bunu Yeni Şafak gazetesi yayınladı. Avukatlara verilmeyeni yandaş bir gazeteye nasıl sızdırıyorsunuz?’ dedi. Buradan sonra kimyası bozuldu hakimin, ‘Salonu boşaltın’ dedi. Yani öyle bir şey ki emirle, talimatla iktidarın gazetesine, iktidarın hakimlerinin haber sızdırdığı bir şeyde suçüstü yakalandı. Salonun psikolojik olarak kontrolünü kaybetti ve demek ki aklında baştan beri olan bir şey; ‘Salonu boşaltın’ dedi. Biz de milletvekilleri ve aileler olarak salonu boşaltmıyoruz tabii ki. E çıkmayacağız tabii. Ağzından çıkan son söz ‘Salonu boşaltın’ olduğu için biz buradan çıkarsak bir daha içeriye almazlar aileleri de ve bu doğru bir şey olmaz. Ama bunun dışında yani usulüne göre gelse, bir ara verse zaten herkes çıkacak. Dışarıda basın mensupları bekliyor, aileler bekliyorlar. Olacak işler değil. Ama bir suçluluğun telaşı, aldığı talimatları uygulama, aklınca böyle Ekrem Başkan’a ‘senli, benli’ konuşarak bir itibarsızlaştırma, tabii buna ne avukatlar izin verir, aileler izin verir.”