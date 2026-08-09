Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
Yasa teklifinin gündemde olduğu süreçte Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak.
TBMM'de gerçekleşecek toplantının saat 12.00'de başlaması planlanıyor.
Toplantının doğrudan "çerçeve yasa"ya ilişkin "evet" veya "hayır" kararını almak amacıyla düzenlenmeyeceği belirtildi.
Kaynak: Özgür Özel MYK'yı topluyor: Yeni Parti’den 'çerçeve yasa' zirvesi