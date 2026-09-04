Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu’da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yaptığı açıklamada Üsküdar Belediyesi’nde yenilenecek başkan vekilliği seçimine ilişkin konuştu.

Belediye meclis üyelerinin gözaltında bulunduğu bir tarihte seçimin yapılmasına tepki gösteren Özel, İstanbul Valiliğinin seçim tarihini belirlemesini eleştirdi.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

“Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Trakya’daki, Tekirdağ’daki, Çorlu’daki bu büyük heyecana, bu kıymetli ev sahipliğine teşekkür ediyorum. İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çorlu Belediye Başkanımıza, milletvekilimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün Manisa’da memleketimdeydik. Şimdi iki günde Trakya’daki üç ilimizde temaslarda bulunacağız, yoğun programlarımız var.

'HEPİMİZİN İLK KONGRESİ, SİVAS KONGRESİ’DİR'

Cuma namazında Çorlu Süleymaniye Camii’deydik. Burada aslında bir toplantı planlanmadı. Tekirdağ’da, akşamüstü Süleymanpaşa’da bir esnaf ziyareti ve sonrasında vatandaşlarımızla buluşmamız var. Ancak Çorlu her zaman olduğu gibi bir anda burayı da çok kalabalık bir miting meydanına çevirdi.

Şimdi vatandaşlarımıza da bir - iki kelime söyleyeceğim. Sizler değerli basın mensuplarımız aracılığıyla Sivas Kongresi’nin 107’nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi’ne katılan; Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesini ve ardından Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk adımlarını atan kongrenin bütün delegelerini hep beraber rahmetle ve minnetle anıyoruz. Biz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i, onun değerlerini sonuna kadar sahiplenen YENİ Parti kadroları olarak önümüzdeki kasım ayı içinde ikinci kurultayımıza hazırlanıyoruz.

‘Birinci kurultayı ne zaman yaptınız?’ diye soranlara cevabı Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Hepimizin birinci kurultayı, Sivas Kongresi’dir. 4-5 Eylül 1919 tarihinde, bundan 107 yıl önce ilk kurultayımızı yapmıştık. YENİ Parti olarak; Sivas Kongresi’ni, kongre kararlarını, ardından kurtuluşu ve ardından da kuruluşu sahiplenen kadrolar olarak bir kez daha Sivas Kongresi’nin 107’nci yılını kutluyoruz.

'MADEM Kİ MİLLİ İRADEDİR, HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR'

Bir diğer husus olarak da çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız. Çok büyük haksızlıklar çok uzun süredir sürüyor. Ama artık arkadaşlar hani birilerinin yüzünün astarı yırtılmış. Şöyle bir durumdayız. Üsküdar, Sayın Erdoğan’ın çok önem verdiği, ikamet ettiği İstanbul’a geldiğindeki Üsküdar için yıllarca Üsküdarlılar ‘Adalet ve Kalkınma Partisi yönetsin’ dedi. Kimse bir şey demedi, yönettiler. Madem ki milli iradedir, madem ki milletin kararı her şeyin üzerindedir.

Millet bu seçimlerde de 2024 yılının 31 Mart günü bir karar verdi ve dedi ki ‘Üsküdar’ı bu dönem Sinem Dedetaş yönetsin.’ Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıydı o zaman. Dedi ki yıllarca ‘AK Parti yönetti. Özgür Özel’in ‘değişim’inden sonra İstanbul’da aday gösterdiği bir kadın Üsküdar’ı yönetsin.’

Adaylığında büyük heyecan uyandıran Sinem Dedetaş, aynı Tekirdağ’daki kadın Belediye Başkan adayımız Candan Yüceer olduğu gibi, büyük bir heyecan yarattı ve seçimlerde her ikisinde olduğu gibi iki kişiden birinin oyunu ve fazlasını alarak Sinem Dedetaş da seçildi. Üsküdar’ı yönetiyordu ve inanılmaz işler yapıyordu. Hatırlayın o Üsküdar meydandaki işgali. Orayı tamamen halka açtı. ‘Asla olmaz’ denilen bir iş yaptı. Hatta o dönemde bundan bir önceki İçişleri Bakanı vali iken o işgalciler, AK Parti’nin dağıttığı o işgalcilerin yanında zabıtanın karşısına polisi bile dikti. Ama Sinem, büyük bir cesarette Üsküdar’da yıllardır yapılmayanları yaptı.”

'SİNEM DEDETAŞ’TAN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 65’TİR'

Bakın biz de öyle ölçtük. Çıkarsınlar Üsküdar’da yaptırdıkları memnuniyet anketini göstersin AK Parti. Yüzde 65’tir Üsküdar’da Üsküdarlı’nın Sinem Dedetaş’tan memnuniyet oranı. Geçtiğimiz günlerde olmayacak iddialarla, kendisiyle hiç bağlantısı olmayan dosyalardan tuttular gözaltına aldılar, içeriye koydular. Sonra yerine belediye başkanvekili seçtiler. Birinci tur tamam, ikinci tur tamam. Üçüncü turda bir bakıldı, dört kişi taraf değiştirmiş o turda. Bir şeyler yapmışlar. Akıl almaz bir şey.

'3 KİŞİ GÖZALTINDAYKEN YAPACAKLARI SEÇİMLE ÜSKÜDAR'A ÇÖKECEKLER'

Ama son turda Üsküdar Belediyesi yine Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçmedi. Hemen ardından AK Parti gitti, itiraz etti. Çarşamba günü seçimlerin, Cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. İnanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar üç belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Pazara kadar dört gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı, Cumartesi günü seçim yapacaklar. Akıl almaz. Üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar’a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Akıl almıyor. Asla akıl almıyor.

'ÜSKÜDAR'DA KAPKAÇ YAPACAKLAR'

İstanbul Valiliği de diyor ki ‘Bir parti kazansın diye tutum almış değiliz.’ Bakın o mahkeme kararını aldırıyor ya AK Parti. O andan itibaren Vali üç gün ile 10 gün arasında seçim yapabilir. İnsanları dört gün gözaltına alıyorlar. Vali hemen üçüncü güne seçim koyuyor. Beşe koysa, 10’a koysa. Olmaz. Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar’da kapkaç yapacaklar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz. Mücadelemiz sürüyor.

'ÜSKÜDAR'I BÖYLE Mİ ALACAKSINIZ? O ZAMAN SEÇİMLER NİYE YAPILIYOR?'

Buradan Cuma mübarek günde Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Üsküdar’ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğiniz Üsküdar’ı alacaksanız, böyle mi alacaksınız? Bu milletin önünde, bu ülkedeki oy kullanacak olan belediye meclis üyelerini dört günlüğüne gözaltına al, sonra orada seçim yaptır.

'YÜZLERİNİN ASTARI YIRTILMIŞ, HİÇBİR ŞEYDEN UTANMIYORLAR'

O zaman sen her yeri alırsın. O zaman seçimler niye yapılıyor? Beş fark varsa altı gözaltı yap. 10 fark varsa 11 gözaltı yap. Yazıklar olsun. Asla kabul etmiyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de bunu milletimize teşhir etmeye, bu yapılan artık dedim ya ‘Yüzlerinin astarı yırtılmış. Hiçbir şeyden utanmıyorlar.’ Bunu da buradan bu Cuma mübarek günde milletimizin vicdanına emanet ediyorum arkadaşlar."