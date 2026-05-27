CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN MEMLEKETİ MANİSA'DA YOĞUN BAYRAM PROGRAMI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı vesilesiyle geldiği Manisa'da bir dizi programa katıldı. Bayram namazını Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Camii’nde kılan Özel, namaz sonrasında Fatih Parkı’na geçerek partililer ve vatandaşlarla bir araya gelip bayramlaştı.

ŞEHİTLİKLERDE DUA ETTİ

Bayramlaşma programının ardından resmi ziyaretlerine başlayan Özgür Özel, ilk olarak Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik programının ardından Çatal ve Kırtık mezarlıklarına geçen CHP Lideri, burada çok sayıda manevi ziyaret gerçekleştirdi. Özgür Özel, geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği elektrik kazası sonucu yaşamını yitiren eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Özel, kabristan programı kapsamında şu isimlerin mezarlarına karanfil bırakıp dualar okudu:

"Manisa Tarzanı" olarak sembolleşen Ahmet Bedevi,

Dedeleri Agah Menemenlioğlu ve Abdullah Özel,

Anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, babaannesi Penbe Özel ve amcası Cevdet Özel,

12 Eylül öncesi dönemde hayatını kaybeden eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem ve Cemil Çöllü,

Manisa'da geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı görevini yürüten Adil Aygül ile Ersan Atılgan.

Özel’e ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakıroğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban eşlik etti.