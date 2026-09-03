Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saha çalışmalarına devam ediyor.

Memleketi Manisa'da, Hacıhaliller Mahallesi’ndeki üzüm bağında çiftçilerle bir araya gelen Özgür Özel, burada açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de üzümün yüzde 35’inin Manisa’da üretildiğini belirten Özel, "Yüzde 10’u Denizli’de, yüzde 10’u Gaziantep'te, Mardin’de, geri kalan diğer illerde üzüm üretilir. Üzümün başkenti, memleketimiz Manisa’dır, bu Manisa ovasıdır. Burası çok verimli bağları olan ve ülke ekonomisi açısından da ihracat potansiyeli de çok önemli bir yerdir. Son 20 yılda Türkiye’de kendi kendine yetme denilen, yani üretilenin Türkiye’ye yetmesinde yüzde 150’den yüzde 125’e bir gerileme var. Üzüm bağlarında yüzde 25’lik bir gerileme, üzüm üretiminde de yüzde 37’lik bir gerileme var" dedi.

'TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ'NİN FİYAT AÇIKLAMASI LAZIM'

"Kuru üzümün geçen seneki fiyatı 120 liraydı, bu seneki fiyatı 60 lira, 65 lira, 70 liradan işlem yapılıyor" diyen Özel, şunları söyledi:

"TARİŞ 80 lira fiyat açıkladı, onu sekiz numara üzüme açıklıyor. Götürdüğünüz üzüme yedi numara dediklerinde 7 lira kesiliyor. Ayrıca biraz önce şikayet edildiği gibi yüzde 10 - 15 - 20 fire kesintisi yapıyorlar ve bir anda üzüm fiyatı 60 liraya kadar geriliyor. Zaten serbest piyasada esas sorun şu anda, Toprak Mahsulleri Ofisi bir fiyat açıklamadığı ve piyasa yapıcı bir fiyat açıklayamadığı için bir avans fiyatı olarak TARİŞ sekiz numaralı üzüme 80 lira gibi bir fiyat açıkladığı için şu anda serbest piyasada 60 - 65 liraya üzüm satılıyor. Kimse şöyle düşünmesin, ‘Satmayın fiyatlar düzelir.’ Bu insanların hepsi bankalara borçlu. Dün okudum, Manisa tarım toprağı olarak, yüzdesel olarak toprakları en çok ipotek altında olan ilmiş. Dün notlarda okuduk. Ve böyle olunca her gün de yüksek faizler işleyeceği için, bir an önce insanlar üzümünü satmak, borcunu kapatmak, faizden kurtulmak istiyorlar. O yüzden Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir an önce ama bir an önce doğru bir fiyat açıklaması lazım."

'İÇLER ACISI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

"Gerçekten içler acısı bir durumla karşı karşıyayız" vurgusunda bulunan Özel, "Çok çarpıcı bir şey söylediler. Hani 20 yıl öncesini zaten mumla arıyoruz da çok çarpıcı bir şey söylediler. Üç yıl önce bir kilo üzüm sattığında 3 litre mazot alıyorlardı. Bunu bugün sattığında 1 litre mazot alamıyorsun. Bu hale geldiler, en basit hesap bu. Bunun görülmesi lazım, duyulması lazım" ifadelerini kullandı.

'ESAS OLARAK ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ LAZIM'

Gazetecilerin çiftçinin sorunlarının çözümü için partisinin TBMM’deki çalışmalarını sorması üzerine şunları söyledi:

“Meclis’te söylenen hiçbir şeyi yapmıyorlar arkadaşlar. Onun için YENİ Parti iktidar olacak, kendisi yapacak. Bu çiftçilerin en büyük sıkıntısı borçlar. Banka borçlarının faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Çiftçinin nerede kullandığı kredi varsa faizini bir kereye mahsus sileceğiz, anaparayı da üç yıla böleceğiz. İşin içinden çıkılamayan durumlar için çiftçilere ikinci bir şans, ikinci bir şans kredisi vereceğiz. Eğer sadece faizlerin affedilip anaparanın bölünmesi çözülüyorsa çözecek. Yoksa bir can suyu kredisi ile… Çünkü burada tulumbanın suyu kaçtı mı ilk önce oraya biraz su dökersin ki su çıksın diye veya bir fide diktin mi can suyu verirsin. Hepten ölmüş olanlara can suyu kredisi vereceğiz.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların güçlenmesi, bilhassa üretici kooperatiflerinin güçlenmesini sağlayacağız. TARİŞ gibi çiftçinin ortak olduğu yapıları yeniden güçlü hale, piyasa yapıcı hale getireceğiz. Garantili üretim ki buna en uygun ürünlerden bir tanesi de üzümdür. Alım garantili… Bugün yol yapıyorlar, otoyol yaptırıyorlar patronlara. Geçiş garantisi var. Şehir hastanesi var, hasta garantisi var. Havaalanı yaptılar şuraya, uçuş garantisi var. Tünel yapıyorlar, geçiş garantisi var. Bu arkadaşların hiçbir garantisi yok. Bizim iktidarımızda bir kişi bir ürünü yetiştirdiğinde onun devlet tarafından alım garantisi olduğunu bilecek. Zaten Türkiye’de kişi başına nüfusa vurduğunuzda 25 kilo tüketim var, bu değişmez. Bu ürünün fazlası ihracata gidiyor. Türkiye’ye de dünya kadar döviz getiriyor. İhracatçının da desteklenmesi lazım. Elbette tüccarın da desteklenmesi lazım ama esas olarak üreticinin desteklenmesi lazım. Bunun da TARİŞ gibi yapılarla, üretici kooperatifleri ile yapılması gerekiyor."

GIDA ENFLASYONUNA İŞARET ETTİ

"Bir ülke için en büyük iki tane beka sorunu olduğunu" kaydeden Özel, şunları ifade etti:

"Bir tanesi gıda enflasyonu. Türkiye’de gıda enflasyonu dünyadaki en yüksek beşinci ülke. Arkadaşlar sayıyorum bakın; Ukrayna, bombardıman altında. İran, bombardıman altında. Venezuela başkanını Trump kaçırdı, bir de Güney Sudan, orada da iç savaş var. Sonra en yüksek gıda enflasyonu yüzde 35’le bizde. Avrupa’da kaç? Yıllık gıda enflasyonu yüzde 2.4 Avrupa ortalaması. Türkiye’de 35. Adamlar bize bakıyorlar, bizim ürettiğimiz, ihraç edeceğiz de karınlarını doyuracaklar. Onlarda 2,5, Türkiye’de yüzde 35 gıda enflasyonu var. Bu katlanılabilir bir şey değil. Bir bu sorunu çözmek gerekiyor.

Doğru tarım politikalarıyla. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, bu plansızlık ondan. Doğru bir Türkiye Planlama Teşkilatı kuracağız ve burada çalışacağız. İkincisi de gençlerinin umutsuzluğudur. Üç gençten iki tanesi ‘Asgari ücret bulsam ben buradan gidiyorum’ derse artık bundan sonra ne olacak? Yaşlandıklarında, çalışamaz hale geldiklerinde arkadan genç çiftçiler gelmezse üzüme kim bakacak? Kim kesecek? Kim serecek, kim kaldıracak? Bu ülkeyi kim kalkındıracak. O yüzden bu meselelere çok güçlü destek verilmesi gerekiyor. Bu YENİ Parti’nin en güçlü kası, çok kasları var ama en güçlü kası tarım politikalarına yönelik olandır. O yüzden de böyle pamuk tarlasından yetişmiş, üzüm bağının arasında büyümüş bir genel başkan olarak bu sorunu evelallah biz çözeriz."

'ÜZÜME GÜÇLÜ BİR DESTEKLEME YAPILMASI LAZIM'

Özgür Özel, üzüm üreticileri ziyaretinin ardından köy kahvesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunlardan bahseden Özel, "Manisa'daki ve bütün Türkiye'de bütün üzüm üreticileri adına sesleniyorum; buradaki insanların bu sene sorununu çözün, gelecek seneye bu üretimi yapacak insanların kalmaması bu ülkenin en büyük felaketi olur. Bu borçların kapatılması için üzüme ciddi ve güçlü bir destekleme yapılması lazım. Bunu buradan Türkiye'ye ilan ediyorum" diye konuştu.

Özgür Özel, şunları kaydetti: "YENİ Parti'nin iktidarında hiç kimse kaybetmeyecek, hiç kimse öteki olmayacak, hiç kimse düşman gibi görülmeyecek. Artık kutuplaşma bitecek, kucaklaşma gelecek. Artık herkes el ele, kol kola birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, birlikte kalkınacağız. Eşitçe kazanacağız, hakça bölüşeceğiz"