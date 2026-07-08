Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün ana dava olarak görülen İBB davasında savunma yapmaya başlayacak olması sebebiyle duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye giden Özgür Özel, duruşma arasında gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine Fatih Keleş'în savunmasının yarıda kesildiğinin aktarılması üzerine açıklamalarda bulunan Özel, "Ellerinden gelse gökyüzü altında gerçekleşen her eylemden Fatih Bey'i sorumlu tutacaklar. Mahkeme talidi bile yapmıyorlar. Ekrem Bey 2 bin 400 yılla yargılanıyor ama mahkeme başkanı savunmayı "dinlememek üzere" 1 buçuk gün veriyor." dedi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

Büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Fatih Keleş'i neredeyse yani, gökyüzünün altında gerçekleşmiş her eylemden sorumlu tutuyorlar. 3 ay boyunca, 3,5 ay boyunca dinlediler, dinlediler, dinlediler. Şimdi savunma yapma zamanı geldiğinde kısıtlama yapıyorlar.

"MAHKEME TAKLİDİ BİLE YAPMIYORLAR"

Ekrem Başkan için de aynı şey söz konusu olacak. Kabul edilecek bir tarafı yok işin de. Yani en kötü mahkemeler bile mahkeme taklidi yapmaya çalışıyorlar, tarihteki birçok siyasi davada. Burada onların öyle bir kaygıları da yok. Yani mahkeme taklidi bile yapmaya çalışmayan, bir düzmece kurguyla karşı karşıyayız.

"SAVUNMANIN NE ZAMAN BİTİRİLECEĞİNE HAKİM Mİ KARAR VERİR?"

Yani öfkelenmemek, öfkeli sözler söylememek, tansiyonu boşu boşuna germemek için bir şey demiyoruz ama artık bu kadar da olacak iş değil. Yani tutup oradan, yani savunma kadar kutsal bir hakkı böylesine kısıtlamak, hem Fatih Bey için hem diğer arkadaşlar için, avukatlar için... Bir avukatın savunmayı ne zaman bitireceğine hakimin karar verdiği nerede görülmüş yani?

"SEN KONUŞ BİZ DİNLEMEYECEĞİZ DİYORLAR"

Şimdi Ekrem Bey'i çağıracak, savunma yaptıracak, ama yarın akşamüstü savunmanın bitmesini bekliyor yani. Ki düşünün, 2400 yıl ceza istiyor, dünya kadar eylem... Hepsinden ilgili... Yani savunma hakkının yanında, iftiraya varan... İftira olan hepsi. 1,5 yıldır yayınlar izliyoruz televizyonlarda ve şimdi Ekrem Bey'in konuşma zamanı. Herkesin ağzının payını vereceği, masumiyetini hem vicdanlarda hem tutanak önünde ispatlayacağı yerde... Şimdi sen, "1,5 yıldır sen dinledin, biz konuştuk. Şimdi azıcık konuş, biz seni dinlemeyeceğiz" diyorlar. Olacak iş değil.