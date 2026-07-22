Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, merhume Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Erdem Karabıyık'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı.

Kabri başında gerçekleştirilen anma programında dualar edilirken, Karabıyık rahmetle anıldı.

Programa CHP Bilecik Seçilmiş İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, merhume milletvekilinin ailesi, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Anma programının ardından katılımcılar, Prof. Dr. Lale Erdem Karabıyık'ın Türk siyasetine ve eğitim alanına yaptığı katkıları bir kez daha hatırlatarak, kendisini saygı ve rahmetle andı.