Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel, İzmir'de görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün bundan sonra "il başkanlığı" olarak kullanacağı belirtilen bina önünde önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, "Bu kalabalık ne biliyor musunuz? Geçen hafta pazar akşamı, butlan yönetiminin İzmir'de yaptığı görevlendirmeyi, bu partinin hiçbir has evladı kabul etmezken, birilerinin kabul edip, İzmir İl Binamıza, partinin önünden geçmeyecek tipleri arkalarına toplayarak gelip yaptıkları gece yarısı baskınından sonra İzmirliler dediler ki, 'Gelin o binayı geri alalım.' Ben onlara şöyle dedim: 'Onların ne yaptığının hiçbir önemi yok, biz binaları geride bıraktık, o binalara koşup seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlar sokağa çıksınlar bir görelim'" sözlerini sarf etti.

'KAYBEDENLERİ GERİDE BIRAKTIK'

"Biz ne AK Parti'ye ne kara düzenine, ne yargı kollarına, ne de partiye atadığı butlan kollarına teslim olmayacağız" diyen Özel, "Herkes şunu bilsin ki, kaybedenleri de kaybetmeye alışanları da geride bıraktık. Biz kazanan CHP'yiz. Biz 47 yıl sonra partisini birinci parti yapanlarız. 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenenleriz. Buradan söylüyorum, and olsun ki biz bir daha yenilgiye alışmayacağız, biz kazanacağız.

Karşımızda yıllardır iktidarda olan, yorulan artık siyasetçilere değil bürokratlara teslim olan, ülkeyi de bürokratların aldığı kararlarla yöneten yaşlanmış, yorulmuş bir iktidar var. Onlar yolun sonuna geldiler, biz daha yolun başındayız. Kaybetmeye değil kazanmaya adayız. Buradan çağrıda bulunuyorum. TGRT'lerde haysiyet suikastı yaptığınız delegelerimizin bin 4 tanesi imza verdi. Çok basit bir hesapla, yarıştığımız kongrede Kemal Bey'e oy veren delegelerin 500'ü bırakın oy vermeyi, kendi gönül rızalarıyla imza verdi, kurultay istiyor. Kurultay istiyoruz. Bu kurultayı yapmak partinin iktidar yolunu açmaktır. Bütün anketler, eğer hızla kurultay yapılırsa, parti bu sorundan kurtulursa açık farkla önde ilerlediğini gösteriyor. Aksi durum bir felaketi gösteriyor. Partinin iktidar yürüyüşünün önü kesilmeye çalışılırsa, partinin kendi içine kapanması, birbiriyle boğuşması ve AK Parti'nin kazanması hesap ediliyorsa, Kadir İnanır'a atıfla söylüyorum, 'Benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım.' Bu meydanı görün. Bu meydan Tatar Ramazanların meydanı, biz bu oyunu bozarız" sözlerini sarf etti.

'BU YÜRÜYÜŞ İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜDÜR'

Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Hesaba bak, işe bak. Parti 103 yıl sonra şaha kalkacak, 47 yıl sonra birinci parti olacak. AK Parti'yi yenecek. Yüzde 65'e hizmet edecek belediyeleri alacak. Sonra bu hesap Tayyip Erdoğan'a uymayacak. O kendine bir oyun kuracak, biz de bu oyuna teslim olacağız. Kimse bunu düşünmesin. İktidar için ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız. Eskiyi geride bıraktık, yeni bir siyasetteyiz, yeni bir yoldayız. Bu yol, bu mücadele gençlerin yeni mücadelesidir. Emeklilerin yeni mücadelesidir, yeni hareketidir. Bu hareket, emekçilerin alnının terini alacağı yeni bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, kadınından erkeğine, Türkiye'nin yeni iktidar yürüyüşüdür. Yeni yürüyüşte hep birlikteyiz. Ben elbette genç, kadın kadrolarımıza, her yaştan deneyimli gençlerimize, elbette örgütümüze güveniyorum. Ama en çok da feraset sahibi siz değerli milletimize, halkımıza güveniyorum."