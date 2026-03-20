Siyasi liderler bayram namazı çıkışında mesajlarına devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nı memleketi Manisa'da geçiriyor.

Bayram namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin ve Gazze'de 70 binin üzerinde müslüman kardeşimizi İsrail katletmiştir. ABD'nin yol verdiği ve sessiz kaldığı bir sürecin sonundayız. Filistinlilerin oradan sürülmesiyle gündemdedir. Adına barış denilip aslında Gazze'yi işgal için kurulan masadır. Türkiye'nin İsrail ile masada oturması kabul edilemez durumdur. Türkiye'nin bu masada olmasını kabul etmiyoruz. Milletimize emanettir Filistin'in durumu.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırganlıklarına karşı çıkmalıyız. Bu İran'ın yönetim biçimini desteklediğimiz anlamına gelmez. Ama İran'ın geleceğini İranlılar karar verecek. İran'da istikrarı bozacak her şey Türkiye için büyük tehdittir.

Çoğrafyamızda 'barış' diliyoruz. Türk milletinin vatanı her birimizin kardeşçe yaşayacağı bayramlar diliyorum.

Yoksulluğun herkesin boynunu büktüğü bir süreçteyiz. Asgari ücretin açlık sınırı altında olduğu bir süreçteyiz. Bu ülke güçlü ülkedir. Adil bölüşülen bir ülkeyi hak ediyoruz.

Haksız yere cezaevinde bulunan arkadaşlarımız için adalet istiyoruz.

Arınç ertesi gün iddiaları yalanladı. Biz iki hemşeri olarak bir araya geldik."