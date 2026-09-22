Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

YENİ Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ilçe başkanlığı ön seçimleri, 26-27 Eylül'de Türkiye genelindeki 973 ilçede kurulacak sandıklarda yapılacak. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bu hafta saha çalışmalarına ara vererek dört ildeki ön seçimlere katılacak.

Kongre takvimi kapsamında ilçe başkanlıkları için gerçekleştirilecek ön seçimlerde, 26 Ağustos'a kadar partiye üye olan vatandaşların oy kullanabileceği belirtildi. 12-13 Eylül'de yapılan mahalle delege seçimlerinin ardından ilçe başkanlığı ön seçimlerine geçilecek.

ÖZEL'İN İLK DURAĞI İZMİR OLACAK

Özgür Özel'in 26 Eylül Cumartesi günü ilk olarak İzmir'de Gaziemir ve Bornova ilçelerinde gerçekleştirilecek ön seçimlere katılması ve burada konuşma yapması bekleniyor. Özel'in İzmir programında Gaziemir ve Bornova'yı ziyaret edeceği yönündeki bilgiler de yerel kaynaklarda aktarılıyor.

Özel'in aynı gün kendi memleketi Manisa'ya geçerek Yunusemre ilçesinde ilçe başkanlığı ön seçimleri için oy kullanacağı belirtildi.

BALIKESİR VE İSTANBUL'A GİDECEK

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 27 Eylül Pazar günü ise önce Balıkesir, ardından İstanbul'da belirlenen ilçelerde yapılacak ön seçimlere katılarak parti teşkilatıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Ülke genelindeki ön seçimlerde partinin milletvekillerinin de kendi ilçelerinde oy kullanacağı belirtildi.

İLÇE KONGRELERİ EKİMDE YAPILACAK

26-27 Eylül'de tamamlanacak ilçe başkanlığı ön seçimlerinin ardından ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim tarihlerinde yapılması planlanıyor.