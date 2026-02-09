Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısından sonra gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Toplantıda adalet sistemi ile ilgili politikaların ele alındığını ifade eden CHP Lideri Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kahraman polisimizin tüm çabasına rağmen sokaktaki suç çeteleriyle mücadelede yetersiz kalmaktadır.

Yaşadığımız bu ağır tablo siyasi tercihlerin bir sonucu şüphesiz. Uyuşturucu çeteleri ülkemizin her köşesini sarmakta, özellikle çocuklar bu çeteler tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanında ekonomik kriz her geçen gün daha da yakıcı hale gelmekte, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı buna da bir çözüm üretememektedir."

"İKTİDAR HUKUK SİSTEMİMİZİ YERLE BİR EDİYOR"

"İktidar hukuk sistemimizi yerle bir ediyor" diyen Özel, "Siyasetin yargıya etkisini ortadan kaldırıp, gerçekten bağımsız ve tarafısz bir yargıyı kuracağız" diyen Özel, "Yargı eliyle yolu adliyelere düşen herkesin, 'Ben mahkemede adaleti bulurum' dediği bir sistemi inşa etmek durumundayız. Bugün yüzde 20'lere düşen yargıya güven oranını, şerefli yargı mensuplarımızla birlikte yeniden yükselteceğiz" sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı adalet sistemi ile vaatlerini şöyle sıraladı:

"Yargı sistemi Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan, mal varlıkları açıklanamayan, yolsuzluğa bulaşmış kişilerden hızla ve tamamen arındırılacak. Yargı mensuplarının göreve alımından atamalarına, terfilerine ve performans değerlendirmelerine dair tüm süreçler şeffaf ve önceden belirlenen kriterler çerçevesinde yürütülecek. Mahkemelerde dosyaların hangi heyete ya da heyetlere düşeceğine ilişkin yetki mahkeme başkanlarından alınacak. Dosyalar kanuni olarak oluşturulacak sıralama yöntemine göre otomatik olarak dağıtılacak. Coğrafi teminata ilave olarak yer ve kürsü güvencesi sağlanacak."

"İhtisas mahkemelerinin sayısını arttıracağız. Bu mahkemeler alanına hakim yargıçlar tarafından yürütülecek. Tıbbi davalara bakan mahkemeler, asker kişiler için mahkemeler gibi alanlarda da yeni ihtisas mahkemeleri kuracağız, var olanları güçlendireceğiz. Dosya görülme süresi uzamış yüksek mahkemelerin üye sayılarını arttırarak vatandaşın adalet talebini karşılayacağız. Kırılgan grupların yargıya erişiminin önündeki engelleri kaldıracağız, bunun için barolarla ve Barolar Birliği ile birlikte çalışacağız. Bizim iktidarımızda yargı siyasetin aparatı olmaktan çıkarılacak, sadece vatandaşın hukukunu koruyacak."

AKP iktidarının uluslararası alanda attığı adımlara eleştiriler yönelten CHP Lideri Özgür Özel, "Devletin milletin hukukunu koruması gereken bir diğer saha da uluslararası alandır. Bu iktidar nasıl vatandaşın hukukunu yurt içinde korumuyorsa, yurt dışında da koruyamamaktadır" diyerek şunları söyledi:

"Gümrük Birliği çerçevesinde yaşanan son gelişmeler bu ülkenin üreticisinin uluslararası alanda sahipsiz bırakıldığını ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'nin Kanada, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere yaptığı yeni serbest ticaret anlaşmaları tek taraflı olarak ülkemizi etkileyecektir. Bizim üreticimiz ürününü ihraç ederken gümrük vergisine tabi olmaktadır ama yeni anlaşmaların ardından aynı ülkelerin Türkiye'ye vergisiz ürün satabilmesinin önü açılmaktadır. Yerli üreticiyi korumayan Gümrük Birliği Anlaşması mutlaka değişmeli, hızla revize edilmelidir."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NIN TEK TARAFLI YAPISINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Biz iktidarımızda Gümrük Birliği Anlaşması'nın kapsamlı bir şekilde güncellenmesini hedefliyoruz. Anlaşmanın tek taraflı yapısını değiştireceğiz. Karar alma süreçlerine mutlaka Türkiye’yi dahil edeceğiz. Gümrük Birliği’nin Türkiye’de yarattığı sıkıntıların nihai çözümü ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olmasından geçmektedir. Biz kararlı politikalarımızla ve partimizin uluslararası alanda gördüğü büyük destekle Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerini en kısa zamanda başarıya ulaştıracağız. Başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal’de 89 üye partinin CHP’nin Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne tam üye yapma hedefini tamamen desteklediklerine yönelik sık sık tekrarladıkları, imza altına aldıkları niyet beyanları ve dayanışmasını bu konuda son derece kıymetli görüyor, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne kadar hızlı Avrupa Birliği’ne üye olabileceğimiz konusunda bir fikir vereceğini umuyoruz."