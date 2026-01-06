YENİÇAĞ ÖZEL HABER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe görüşmeleri sırasında bazı milletvekillerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’a deprem bölgesinde yapılanlar konusunda teşekkür ettiğini hatırlatarak “TBMM kürsüsünden değil, seçim bölgenizdeki konuşmalarınızda teşekkür edin. TBMM kürsüsü yeri değil” uyarısı yaptı.

Özgür Özel'in sunuş konuşmasıyla başlayan dünkü kapalı grup toplantısı, 5 saat sürdü. Özgür Özel, CHP’li milletvekillerinden “yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını” ve “vites yükseltmelerini” istedi.

CHP’nin basına kapalı grup toplantısını YENİÇAĞ’a değerlendiren CHP’li milletvekilleri, yapılan sunumların çok kapsamlı olduğunu ve çok memnun kaldıklarını da ifade ettiler.

YILIN İLK KRİTİK TOPLANTISI

​CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yeni yılın ilk kritik toplantısını gerçekleştirdi. Siyaset kulislerinden sızan bilgilere göre tam 5 saat süren toplantıda, partinin önümüzdeki dönem yol haritası "normalleşme" ve "erken seçim" ekseninde şekillendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in canlı yayında paylaştığı detaylar, parti içindeki stratejik değişimi ve bazı kişisel gerilimleri de gün yüzüne çıkardı.

Toplantının ana gündem maddesi, partinin bir süredir yürüttüğü "normalleşme" sürecinin toplumsal karşılığıydı. 5 saatlik maratonun ardından kurmaylarına net bir mesaj veren CHP lideri, anket verilerinin bu süreci desteklediğini belirtti. Genel Başkanın, "Normalleşmeyi sürdürmeliyiz, anketlerde de bize yarıyor. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız. Ekranlarda kavga hoş karşılanmıyor; bu yüzden agresif söylemlerden kesinlikle uzak duracağız" dediği iddia edildi.