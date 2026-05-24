CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan gerginlik devam ederken polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin binaya girmek için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili son açıklama CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Emir, bir heyetin İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşeceğini belirterek Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısı yaptı.

Murat Emir’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine yakışacak şekilde iletişim kurarak, bu demokrasi krizini atlatmanın çarelerine baktık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımız ile ben ve Suat Özçağdaş bugün öğlen saat 12.00 için sözleşmiştik.



Özellikle de kurultayın tarihini belirlemek üzere toplanacaktır. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimidir, sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Buradan çıkışın tek bir yolu vardır, o da acil kurultaydır.

Madem ki bizim yaptığımız kurultayı saymıyorsunuz, lekelemeye kalkıyorsunuz. Madem ki bizim yaptığımız iki olağanüstü kurultayı saymıyorsunuz ve olağan kurultayı da saymıyorsunuz. O halde getirin sandığı, hangi delege ile istiyorsanız onunla kurultay yapalım.

İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Hiç kimsenin burnunun kanamadığı, demokrasimizin yara almadığı bir çözüm bekliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...