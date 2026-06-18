Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri şöyle:
Özgür Özel (CHP) - 2 dosya
• Turhan Çömez (İYİ Parti)
• Mustafa Sarıgül (CHP) - 2 dosya
• İsmet Güneşhan (CHP)
• Eylem Ertuğ Ertuğrul (CHP)
• Ulaş Karasu (CHP)
• Süleyman Bülbül (CHP)
• Cemal Enginyurt (CHP)
• Cevdet Akay (CHP)
Hakan Şeref Olgun (İYİ Parti)
Mesut Doğan (Yeni Yol Partisi)
• Ahmet Şık (TİP)
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