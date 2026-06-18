Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri şöyle:

Özgür Özel (CHP) - 2 dosya

• Turhan Çömez (İYİ Parti)

• Mustafa Sarıgül (CHP) - 2 dosya

• İsmet Güneşhan (CHP)

• Eylem Ertuğ Ertuğrul (CHP)

• Ulaş Karasu (CHP)

• Süleyman Bülbül (CHP)

• Cemal Enginyurt (CHP)

• Cevdet Akay (CHP)

Hakan Şeref Olgun (İYİ Parti)

Mesut Doğan (Yeni Yol Partisi)

• Ahmet Şık (TİP)

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