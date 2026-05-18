TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Özel ve Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
56'YA YÜKSELDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında TBMM Karma Komisyonu'na ulaşan toplam dokunulmazlık dosyası (fezleke) sayısı, 18 Mayıs 2026 itibarıyla en son sunulan dosya ile birlikte 56 olmuştur.