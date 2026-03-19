CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Mart'ta düzenlenen 'Turpun Küçüğü' isimli basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in 'mal varlığı' iddialarına yanıt verdi. Bakan Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in 500 milyon liraya yakın mal varlığı iddialarına ilişkin, "Belgeler sahte, üzerime kayıtlı 4 taşınmaz var" dedi. Gürlek, Özel'in iddialarının iftira olduğunu söylerken başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatacağını belirtmişti.

CHP'nin iletişim hesabından yapılan paylaşımda, "ID'leri tamamlanmış, ada-parsel numaralı tam liste" ifadeleriyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme taşıdığı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu iddia edilen 16 adet tapuların numaralarıyla yeni bir göndermede bulundu.

