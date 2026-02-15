Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88’incisi Milas’ta yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

'ÇOK CİDDİ BİR SORUNUMUZ VAR'

-Çok ciddi bir sorunumuz var. Tarım arazilerine kaybediyoruz, çiftçi sayımız azalıyor. Muğla 20 yılda 418 bin dekar tarım alanı kaybetmiş. Yani küçülme %17. Yani Türkiye'de tarım alanı kaybediyoruz ama Türkiye'de olanın iki katı, iki misli oranında Muğla'da kaybediyoruz.

-Zaten Başkan'a sordum. Milas diyor ki nüfus 152 bin. Şehir merkezi büyüyor, köyler küçülüyor. Sabahleyin buradan Bodrum'a 20 bin kişi çalışmaya gidiyor. Her köyden bir araç, iki araç, üç araç... Köyde kendi tarlasında, bahçesinde çalışması gereken ya da arıcılık yapması, bal üretmesi gerekenler, kendini doyururken Muğla'yı, Türkiye'yi doyurması gerekenler, 20 bin kişi topraktan ekmek çıkaramadığı için gidiyorlar. Bodrum'da otellerde çalışmak durumunda kalıyorlar.

'AKP ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI'

-Adalet ve Kalkınma Partisi, 10 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 679 parsele acele kamulaştırma kararı çıkardı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda (daha doğrusu şöyle ifade edelim) Akbelen'deki mücadeleyi kendileri kıramayınca bu işe Meclis'i alet ettiler. Meclis'e bir kanun getirdiler. Kanunda buradaki normal şartlarda zeytinlik olan yerlerin korunmasına ilişkin kanun ortada duruyorken, kendilerince bir numarayla zeytinlik olan yerlerin koordinatlarını tarif ederek buraları madenciliğe açtılar.

'BUNLARI ŞİKAYET ETMEK FARZ'

-Aslında şirket diyor ki, o acımasız şirket: 'Ben orman kesmenin peşinde değilim. Bana 4 milyar dolarlık bir söz var, paramı versinler vazgeçeyim' diyor. Ne için verdilerse, ne zaman bu sözü verdilerse o şirkete buradaki madenleri vererek bu işi halletmek istediler.

-Biz buna karşı çıkınca olmayacak bir iş yaparak koordinatlarıyla buraları tarif eden kanun çıkardılar. Hatırlarsınız, kanunu öyle 60 gün içinde değil, saatler içinde Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Ve dedik ki Anayasa Mahkemesi'ne: 'Bu haksızlığı durdur, bunu iptal et.'

-Başvurumuz Anayasa Mahkemesi'nin önünde duruyor. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesinden endişe ederek tuttular 10 Ocak günü Cumhurbaşkanı imzasıyla acele kamulaştırma kararı aldılar. Buradan şimdi vicdan sahibi... Bir dur, yuhalama, burayı anlatayım. Ben de çok yuhalamak istiyorum da önce bu AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, şimdi önümüzdeki günlerde mübarek Ramazan'da oruç tutacak olan, günde beş vakit namaz kılan ve bu kötülükten haberdar olmayan insanlara bunları şikayet etmek farz oldu.

'ERDOĞAN BU YETKİYİ...'

-Şöyle... Bakın, acele kamulaştırma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetkidir. Çok eski zamanlardan beri ve doğru bir yetkidir. Neden? Bakın ne yazıyor: 'Yurt savunması ihtiyacı ve aceleciliğine Cumhurbaşkanı'nca karar verilecek hallerde, olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere.' Ne bu biliyor musunuz? Düşman karşıdan geliyor, buraya düşmana karşı orduyu koyacaksın ya da uçaksavar için tek doğru yer bu burun, oraya koyacaksın; ülke savunması için acil ve alternatifsiz bir durum olacak. Oradaki de diyecek ki 'ben yerimi vermem', orayı parasını ödeyip acele kamulaştıracaksın. Bu kadar istisna bir durum bu.

Örneğin, Kıbrıs'a çıkartma askeri yollayacaksın; adam diyor ki 'benim tarladan çıkartma gemisi kapak attırmam', 'al paranı çekil kenara'. Bu kadar istisnai bir şey bu. Duyuyor musun beni Hacı amca? Hacı teyze duyuyor musun beni? Yurt savunması ve acil durumda sadece Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı yetki bu. Savaş, olağanüstü durum, milli menfaat... Bu Cumhurbaşkanı, bu Erdoğan bu yetkiyi Akbelen Ormanı'nu Limak şirketine vermek için kullandı. İşte bu kadar!

'HERKESE ŞİKAYET EDİYORUM'

-Ormanı şirkete vermek için kullandı. Bu yetkiyi düşmanı savmak için kullanmıyor. Bunu ormanı madene açmak için kullanıyor. Bunu bütün vatandaşlarımızın, bilhassa AK Parti seçmeni olan ama ormanı seven, doğayı seven, ağacı seven, bitkiyi seven herkese şikayet ediyorum. Bunu duyun, bunu bilin ve biz buna itiraz ediyoruz.

-Bakın, 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde, 80 yıllık Cumhuriyet hükümetleri 1186 madene ruhsat verdiler. Toplam 1186. O 80 yıldan sonraki 20 yılda AK Parti 386 bin madene ruhsat verdi. 80 yılda verilenin 20 yılda 350 katını verdi.

'MUĞLA’NIN %60’INI MADENE AÇTILAR'

-Bakın Muğla’nın %60’ını madene açtılar. Muğla’nın %60’ı maden ruhsat alanıdır. Bu Muğla, bir ilçesini Allah göstermesin vermeyi kabul etsen, Almanya’nın tapusunu üstüne yaparlar; öyle bir yer bu Muğla. Bir ilçesini, bir ilçesini tut şuradaki bir ilçesini 'Vereyim mi sana?' de, Almanya’nın tapusunu verirler sana. Hollanda’yı verirler sana. İngiltere’nin yarısını verirler sana. Bu Muğla’nın %60’ını maden ruhsatına açtı bunlar. %60’ını!

'GÜNAHKAR ERDOĞAN’A 'DUR' DEYİN'

-Biz Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Anayasa Mahkemesi bekliyor. Anayasa Mahkemesi’nin saygıdeğer başkanına, değerli üyelerine sesleniyorum: Bizim Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen başvurularımız var. Arkadaşlarımızın hak ihlalleri için, arkadaşlarımızın sağlıkları için, özgürlükleri için ya da çok farklı konularda... Hiçbiri için, hiçbiri için beklemeye tahammülümüz yok ama Allah rızası için...

'ANAYASA MAHKEMESİ'NE 'LÜTFEN' DİYORUM'

-Şu kadarcık oradaki kızılçam ormanları için, meşeler, kestaneler için, zeytinler için, orada yaşayan o zavallı küçücük tilki yavrusu için, porsuklar için, tavşan için, saka kuşu için, arı kuşu için, orada hayatın devamını sağlayan arı kolonileri için, 200 tür bitki için, 100 farklı tür kuş türü için Anayasa Mahkemesi’ne burada Milas meydanından çağrıda bulunuyorum. Ve bu canlılar için ve bu güzel memleket için Anayasa Mahkemesi’ne 'Lütfen' diyorum.

-Sizlere rica ediyorum; bu milletin sesini duyun, bu ormanın sesini duyun, bu hayvanların, bu kuşların, bu ağaçların günahına girmeyin, bu günahkar Erdoğan’a 'Dur' deyin, 'Dur' deyin!

-Anayasa Mahkemesi’nin sayın üyeleri; bu gece başınızı yastığa koyduğunuzda o orman köylüsünü düşünün. Onun için mücadele eden 80 yaşında bastonuyla direnen teyzeyi, onun akıttığı gözyaşını düşünün. Oraları maden olduğunda yok olacak olan o hayvanları, o güzelim ağaçları düşünün. Ve bir tane zeytinin bile kıymetini düşünün ve 1.5 milyon zeytin ağacının kesimine 'Dur' demek sizin yetkinizde. Bu gece onları düşünün, artık bu başvuruyu öne çekin, görüşmesini yapın, bu katliama 'Dur' deyin. Sizden bunu bekliyoruz.

-Biz Erdoğan'dan tek şey istiyoruz. Sadece erken seçim istiyoruz. Sandığı getirsin.

'BU GİDİŞİ DURDURMAYACAĞIM'

-Erdoğan "Bu gidişi durduramayacaksınız Özgür" dedi. Vallahi bozuk saat günde 2 kez doğduyu gösterirmiş ya. Erdoğan için de öyle. Hiç niyetim yok. Bu gidişi durdurmayacağım. Sen de şunu bil bu gelişi durduramayacaksın.

-Artık Limak'ın devri bitecek, yandaş müteahhitler değil, bu meydanı dolduran emekçiler kazanacak.

-19 Mart darbesi farklı. Öncekilerde darbe iktidarlara yapılıyordu şimdi darbe iktidar tarafından yapılıyor. Cumhurbaşkanı yaptırıyor. Darbenin hedefi bir sonraki iktidardır.

