YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Partisinin kongre sürecine değinerek başlayan Özel, "Kararı tek adam vermiyor, kararı yüz binlerce YENİ Parti üyesi veriyor. Demokrasi kazanıyor. Bazı illerimizde yarıştan kurucu başkanlar çıktı; bazı illerimizde tek adaylı güven oyuyla seçim oldu. 772 bin üyeye ulaştık ve önemli yerlerde tek aday olduğu için sandığa gelen olur mu endişesi varken pazar günü üyelerimizin %65 sandık başına gittiler ve doğrudan partinin yönetimini belirlediler." dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FON VURGUNU

Fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolara ulaştı. 6 Şubat depremleri 11 ili yerle bir etti. Maliyeti 100 milyar dolar. Ucu AKP'ye dokunan fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolar.

"DÜN ÖĞLENE KADAR NEREDEYDİN KÜÇÜK ENİŞTE?

Fon soruşturmasında adı geçenlerin görevden alınmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özel, "Pislik bunların paçalarından akıyordu ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu. Çünkü görevden alacağı her bürokrat, kiminle geçmiş ilişkisi olduğunuifşa edecekti. Dün akşam saat 00.04'te üçünün adını yazmış, altına güzelce imzayı çakmış: 'Üçünü de görevden aldım'. - Recep Tayyip Erdoğan. Dün öğlene kadar neredeydin küçük enişte?" dedi.

ERDOĞAN'A: "DÜNE KADAR NEREDEYDİN KÜÇÜK ENİŞTE?"

Pislik bunların paçalarından akıyordu ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu. Çünkü görevden alacağı her bürokrat, kiminle geçmiş ilişkisi olduğunu ifşa edecekti. Dün akşam saat 00.04'te üçünün adını yazmış, altına güzelce imzayı çakmış: 'Üçünü de görevden aldım'. - Recep Tayyip Erdoğan. Dün öğlene kadar neredeydin küçük enişte?

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