CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BAŞ VERİRİZ, BAŞ EĞMEYİZ"

Akın Gürlek'in yargı çetesine karşı dimdik ayaktayız. Biz doğru tarafta durduk, doğru insanları savunduk, suçsuzları savunduk, iftiracılara karşı baş eğmedik. Gerekirse baş verdik ama iftiracıların karşısında baş eğmedik diyoruz. İktidar olduğumuzda, bu sözleri tarihe düşüyorum, iktidar kürsüsünden bunları söyleyeceğim.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

Yıllık enflasyon %32,4 oldu. Yıl sonunda 16'ya düşecek demişlerdi, 4 ayda yıllık 32,4'e getirdiler enflasyonu. Dünyadaki 100 ülkenin 4 aylık enflasyonu bizim Nisan enflasyonumuzdan düşük. İşsizlikte, faizde, yoksullukta ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Bu enflasyon en düşük emekli maaşından 3 bin lira, asgari ücretten 4 bin lirayı aldı götürdü.

"65 BİN LİRA TELEFONA 67 BİN LİRA VERGİ"

Eline bir telefonun fiyat bilgisinin yer aldığı dövizi gösteren Özgür Özel, telefona uygulanan fahiş vergileri ifşaladı. Özel'in aktardığına göre 65 bin 400 liralık telefona %1 Kültür Bakanlığı vergisi (654 TL), %12 TRT Bandrol Ücreti (7 bin 926 lira), %20 KDV (22 bin 194 tl), %50 ÖTV (36 bin 9901 TL) olmak üzere toplamda 67 bin 764 lira vergi ekleniyor. 65 bin 400 liralık televizyon, bu vergilerle bilikte 133 bin164 lira yapıyor.

