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Tekirdağ’da konuşan Yeni Parti lideri Özgür Özel, kendisine “Onları unut. Geride bırak. Onu bırak, Ankara’ya gel” mesajları gönderildiğini açıkladı.

Özel, bu çağrılara “30 yıl partinin başında muhalefette duracağıma 30 dakika haysiyetimle iktidar olurum, yine değişmem” sözleriyle yanıt verdi. Özel, "Biz doğru taraftayız. Milletin tarafındayız. AK Parti'nin karşısındayız. Siz neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

"CHP DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR DEDİK"

Özel, konuşmasına 2023 seçimlerinin ardından yaşanan süreci anlatarak başladı. Tekirdağ ve Trakya’nın kendisine verdiği desteği hatırlatan Özel, “2023 seçimleri hepimizi çok üzdü. Sizin moralinizi yükseltmeden, sokağı ayağa kaldırmadan Türkiye’yi ayağa kaldırmak mümkün değildi. Biz de o zaman dedik ki ‘CHP değişirse Türkiye değişir.’ Siz arkamızda durdunuz” dedi.

“AK PARTİ’Yİ İLK YENİLGİSİYLE TANIŞTIRDIK”

2024 yerel seçimlerine ilişkin konuşan Özel, CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu belirterek, “Türkiye’nin yüzde 65’ini, Ege’nin tamamını ve 411 belediyeyi kazanıp partiyi 47 yıl sonra birinci yaptık. AK Parti’yi ilk yenilgisiyle tanıştırdık” ifadelerini kullandı.

Özel, bunun ardından iktidarın CHP’nin önünü kesmeye çalıştığını savunarak, “Bazıları şunu anladılar: ‘Bunlar kaybetmeye alışmış bildiklerimizden değil. Bunlar kazanmaya niyetliler’” dedi. Özel, “İlk seçimde iktidarı değiştireceğiz” diye konuştu.

“PARTİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYA”

Özel, CHP’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldığını savundu. Partinin “adaysızlaştırılmak, kurumsuzlaştırılmak ve lidersizleştirilmek” istendiğini söyleyen Özel, Esenyurt’tan başlayarak CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerinden iktidarı eleştirdi.

"KUMPASLARLA BİZİ DURDURMAYA ÇALIŞTILAR"

Özel, “Bunu gençlik kollarıyla bizi yenemezlerdi. Kadın kollarıyla yenemezlerdi. Ana kademeyle yapamazlardı” dedi. Soruşturmaların yargı üzerinden yürütüldüğünü savunan Özel, “Önceden hakim olan, sonra bakan yardımcısı olan birini İstanbul’a başsavcı yapıp Esenyurt’tan başlayıp 36 belediye başkanımıza Türkiye çapında saldırıp en nihayetinde cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere cezaevleriyle, zindanlarla, tutuklulukla ve bazı yerde sayıları yeterse belediye meclisini alarak, yetmeyen yerde envai çeşit kumpaslar kurarak bu yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Kendisinden siyasi yürüyüşünü değiştirmesinin istendiğini de anlatan Özel, “Bana da devamlı mesaj verdiler: ‘Onları unut. Geride bırak. Onu bırak, Ankara’ya gel. Partinin başında otur. Daha gençsin. 30 yıl partinin başındasın’” dedi.

Bu çağrılara yanıtının değişmediğini belirten Özel, “İçeriye, dışarıya, açıkta, gizlide haber yollayan herkese dedim ki ‘30 yıl partinin başında muhalefette duracağıma 30 dakika haysiyetimle iktidar olurum, yine değişmem’” diye konuştu.

“BİZ DOĞRU TARAFTAYIZ, SİZ NEREDESİNİZ?”

21 Mayıs’ta partiye yönelik müdahaleden söz eden Özel, Tekirdağ’da olmaya ve sokakta bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Özel, “Ben Tekirdağlıların gözlerinin içine baka baka şunu söylüyorum: Biz doğru taraftayız. Milletin tarafındayız. AK Parti’nin karşısındayız. Siz neredesiniz?” diye seslendi.

Trakya’nın Cumhuriyet açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Özel, “Tarih, tarihinin doğru tarafında yer alanları da unutmayacak, AK Parti’nin kumpasına alet olanları da” dedi.

“GAZİ’NİN TARİHİ YENİ PARTİ’NİN TARİHİDİR”

YENİ Parti’nin kuruluş sürecine de değinen Özel, yaşadıkları baskılara rağmen geri adım atmadıklarını söyledi. “Bizi yağmurun, dolunun altında bir başımıza bıraktılar. Ama teslim olmadık, olmayacağız” diyen Özel, partinin yönünü Atatürk’ün çizdiği istikamet olarak tanımladı.

Özel, “Yeni Parti’nin kurucusu millettir. Sokakta, meydanda milletle, milletin talimatıyla kurulmuştur” dedi. Bugünün Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özel, Yeni Parti’nin ilk kongresinin de Sivas Kongresi olduğunu belirterek, “Gazi’nin tarihi Yeni Parti’nin tarihidir” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞUN BESLENME ÇANTASINA KADAR DÜŞÜNECEK”

Özel, iktidara gelmeleri halinde ekonomi, sosyal politikalar, tarım ve eğitim alanlarında yapacaklarını da anlattı.

Yeni Parti’nin emeklilerden çiftçilere, kadınlardan gençlere kadar farklı kesimlere yönelik politikalar geliştireceğini söyleyen Özel, “Yeni Parti okuldaki çocuğun beslenme çantasına kadar düşünecek. Okulda sıcak yemek, iyi su verecek. Kimsenin evladını kimseden geride bırakmayacak” dedi.

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşacağını savunan Özel, çiftçilerin borçlarına ilişkin de “Çiftçilerin kullandığı bütün kredilerin faizlerini kökünden silecek, ana parayı üçe bölecek ve tüm çiftçilere ikinci bir şans, ikinci bahar müjdeleyecek parti Yeni Parti’dir” diye konuştu.

“GENÇLER BU ÜLKEYİ GÖNLÜNDE BİTİRMESİN”

Gençlerin yurt dışına gitme isteğine de değinen Özel, bunu Türkiye açısından önemli bir sorun olarak değerlendirdi.

“En büyük beka sorunu ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır” diyen Özel, gençlere seslenerek, “Sakın valizleri kafada toplamayın. Sakın bu ülkeyi gönlünüzde bitirmeyin” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği hedefini de dile getiren Özel, “İktidarımızda kararlılıkla Avrupa Birliği’ne de tam üye olacağız. İstediğinizde gideceğiniz, koşa koşa geri geleceğiniz yasaksız bir Türkiye’yi, vizesiz Avrupa’yı size müjdeliyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda iktidar hedefini yineleyen Özel, “Durmayacağız, yılmayacağız. Anadolu’yu, Trakya’yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip iktidar olacağız” diye konuştu.