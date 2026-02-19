Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi sınavında birçok çevreden önemli isimler Chobani Stadyumu'na akın etti.
ÖZGÜR ÖZEL DE MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
Nottingham Forest maçını tribünden izleyecek olan kişiler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.
MURAT SALAR İLE BİRLİKTE STADA GİRİŞ YAPTI
Özel, maçın başlama vuruşuna dakikalar kala Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ile birlikte Chobani Stadyumu'na giriş yaptı.
