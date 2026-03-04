CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında başlattığı İstanbul bölge mitinglerinin ikinci durağı Eyüpsultan oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına özgürlük talebiyle düzenlenen mitinglerin İstanbul ayağını tamamlayan CHP, geçtiğimiz hafta bölge mitinglerinin ilkini gerçekleştirmişti. Bu kapsamda düzenlenen ikinci miting ise Eyüpsultan’da yapıldı.

Saat 20.30’da başlayan miting öncesinde on binlerce İstanbullu alanda toplanarak mitinge katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sahneye çıkarak tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mesajı okudu.

İmamoğlu’nun mitinge gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli vatandaşlarım, çok değerli hanımefendiler, sevgili beyefendiler, cesur yürekli gençler, başımın tacı çocuklar… Silivri’den Eyüpsultan’a, Kağıthane’ye, canım hemşerilerime büyük bir merhaba, sevgi dolu bir selam yolluyorum. Her birinizi tek tek, hasretle kucaklıyorum. Partimizin halkçı ve icraatçı uygulamalarını Eyüpsultan’da hayata geçiren, hemşerilerimize canla başla hizmet eden kıymetli başkanım Mithat Bülent Özmen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili hemşerilerim; son bir yıldır, siyasetin yargı eliyle yaptığı en büyük operasyonlardan biriyle mücadele ediyoruz. Hakkımızda yoğun karalama faaliyetleri yürütülen bu süreçte, ailelerimiz dahi hedef alınarak iftiralarla yıpratılmaya çalışılıyor. Bizim ise 2019’dan bu yana tek amacımız, hiçbir ayrım gözetmeksizin İstanbul’un tüm ilçelerine eşit oranda hizmet etmektir. İşte Eyüpsultan ve Kağıthane… Her ikisine de her zaman aynı özenle, aynı gayretle hizmet etmeye çalıştık.”

“Her iki ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran T5 Haliç-Tramvay Hattı’nı hizmete sunduk. Avrupa Yakası'nın ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olan Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'yla, Eyüpsultan’a ve Kağıthane’ye ulaşımı rahatlattık. İlçelerimizin altyapı sorunlarını çözdük. Haliç Su Sporları Merkezi’ni, Cendere Yaşam Vadisi’nin 1. etap 1. kısmını hizmete açtık. Artİstanbul Feshane’yi, Biyometanizasyon tesisimizi, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma tesisi olan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni hizmete açtık. Yurtlarımızla öğrencilerimizin, bölgesel istihdam ofislerimizle iş arayan vatandaşlarımızın, daha önce örneği görülmemiş desteklerle tüm dar gelirli hemşerilerimizin yanında olduk. Milletin parasını yine milletin hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için harcadık. Eyüpsultan’a da Kağıthane’ye de hak ettiği değeri verdik.”

“Bizler, hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, iktidar sahipleri ayrıştıran ve kutuplaştıran politikalarıyla ülkemizi bir uçurumun kıyısına sürükledi. Ekonomide bir uçurumun kıyısındayız. Demokraside, adalette, eğitimde, sağlıkta ve dış politikada bir uçurumun kıyısındayız. Ya milletçe birbirimize güvenerek kenetleneceğiz ve huzura, refaha kavuşacağız ya da bir kötü aklın, ayrıcalıklı dar bir zümrenin hırslarına geleceğimizi kurban edeceğiz. Hepimiz zorlu bir dönemde, ağır görev ve sorumluluklar altındayız. Fakat ne olursa olsun, milletin temsilcilerine diz çöktürmeye çalışanların, milli iradeyi baskı altına almaya gayret edenlerin önünde boyun eğmeyeceğiz.”

'BU MÜCADELEDE AYRIŞMAYA YER YOKTUR'

“Bu mücadelede duraklamaya, ayrışmaya yer yoktur. Ülkemize adaleti, hürriyeti ve refahı getirene kadar asla durmayacağız. Baştan sona adaletle işleyen, herkesin daha iyi, daha rahat ve daha özgür yaşamasını hedefleyen üretim odaklı, bereketli bir düzen kuracağız. Bu yeni düzenin hiçbir yerinde partizanlık olmayacak, liyakatsizlik olmayacak. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Değerinizi bilin, kendinize güvenin. Kim ne planlar ne kumpaslar kurarsa kursun, son sözü siz söyleyeceksiniz. Bu ülkenin geleceği sizinle aydınlanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Konuşmasına Nazım Hikmet’in “Kerem Gibi” şiiriyle başladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Toplamda 14 belediye başkanımız tutuklu. İçeride olan arkadaşlarımızdan istenen cezayı alsalar yatarı olmayanlar tutuklu. İstenen cezayı zaten yatmış olanlar tutuklu. Bir yandan hakkında hiçbir iddia olmayan, iddianame bekleyenler tutuklu. Tarihin bu en haksız ve acımasız sistemini AKP'nin kara düzenini şikayet ediyoruz. Bu zulme direneceğiz, teslim olmayacağız ama eninde sonunda biz kazanacağız.

Bir insan hem hırsız hem terörist hem casus olanbilir mi? Ben ömrümde rakibinden bu kadar korkan birini görmedim. Bütün mesele Erdoğan'ın İmamoğlu korkusudur!

Biz ilk gün durduğumuz yerdeyiz. Bu haksızlığa karşı tutuksuz yargılamayı savunuyoruz. Bu iftiralara karşı televizyonlardan canlı yayın istiyoruz!