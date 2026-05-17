CHP lideri Özgür Özel'den önce açıklamalar yapan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın CHP'den ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Kuvayı Milliye Meydanı'nda halka seslenen Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-CHP iktidarında okullarda hiçbir çocuğun yediği ile içtiği arasında fark olmayacak, söz veriyoruz.

-İktidara hatırlatıyoruz. İstiklal madalyası Balıkesir'in hakkıdır.

"TÜRKİYE İTTİFAKI OLARAK KAZANACAĞIZ"

-Türkiye İttifakı olarak kazanacağız. Bu meydanı dolduran demokrasi aşıkları, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya geliyoruz.

"SEÇİMİ KAYBEDİNCE HASETLİĞE BAŞVURANLAR VAR"

-Değerli Balıkesirliler, bir yanda bu şehre yüzünü dönüp hizmet edenler var, diğer yanda bu şehirden oy zamanı oyu alıp çok zaman birinci parti çıkıp şimdi seçimi kaybedince hasetliğe başvuranlar var.

"O YOLUN İNŞAATINA BİR AN ÖNCE BAŞLAYIN"

-Özellikle yerel seçimlerin meşhur gündemi, Kuzeybatı Çevre Yolu. 'Hızla yapılıyor, bitiriyoruz' dedikleri yolu, seçimin bittiği akşam yarım bırakıp gittiler. Çevre yolunun 5 kilometresi seçime kadar yapıldı ama gerisi seçimden sonra bırakıldı. Bu devlet adamlığı değildir, bu devlet yönetmek değildir. Biraz önce söyledim, 75 sene oy alamadığımız, kazanamadığımız şehre asla küsmedik biz. Biz kez seçim kaybedince yolu yarım bırakıp gitmek olmaz! Buradan çağrımı yapıyorum: O yolun inşaatına bir an önce başlayın, Balıkesir'e verdiğiniz sözü derhal yerine getirin! Böyle hasetlik olmaz.

"500 GÜNDE BİTİRECEĞİZ DİYORLARDI 2500 GÜN OLDU SINDIRGI DEVLET

HASTANESİ BİTMEDİ"

-Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Treni. 3 yılda bitecek dediler, 6 yıl oldu hâlâ daha sonuç yok. İlçeler arasında 8 ayrı yol sözü verdiler, birini bile tutmadılar. Merkezde ve Edremit'te 3 yıl önce temeli atılan devlet hastaneleri hâlâ bitmedi ve bu yıl yatırım programında ödeneğini düşürdüler, '2028'de belki açılır' diyorlar. Ayrıca Edremit'in mevcut devlet hastanesini satış listesine koydular. Bunun için de, engel olmak için milletvekillerimiz mücadele ediyorlar. Diğer taraftan Manisa'mızla sınırda, Sındırgı'da Devlet Hastanesi. 2018'de temeli atıldı, 'Bir buçuk yılda bitecek' dediler, 7 yıl oldu. Hatırlıyorum mecliste tartışmaları vardı, '500 günde bitireceğiz' diyorlardı. Milletvekilimiz geçen gün hatırlattı, 2500 gün oldu Sındırgı Devlet Hastanesi hâlen daha bitmedi.

"BALIKESİR'İN VAHŞİ MADENCİLİĞE KARŞI ONURLU MÜCADELESİNDE SONUNA

KADAR SİZLERLE BİRLİKTEYİZ"

-Balıkesir Havalimanı'nda durum aynı. Bina var, pist var ama uçuş yok! 92 tane çalışan var, uçuş yok. Ot bitiyor, temizlemek için ihale var ama uçuş yok. Balıkesirlilerin bu konuda iktidara sitemleri var, bir an önce havaalanının uçuşlara açılması gerekiyor. Bir diğer husus, üzüldüğümüz, bütün Türkiye'nin sizinle birlikte olduğu husus; madenlerin Balıkesir'e yaptıkları. Biz madenciliğe, maden çıkarılmasına karşı değiliz. Ancak doğayı tanımayan, ağacı korumayan, katliam yapan, çevreyi kirleten vahşi madenciliğe geçit vermeyiz. 10 yılda Balıkesir'de, AK Parti öncesi 803 tane ÇED raporu alınmışken, AK Parti döneminde 6439 tane ÇED olumlu raporu verdiler. Bir tarafta 800, bir tarafta 6439. Güzelim Kaz Dağları'nı delik deşik ettiler. İvrindi ve Gökçeyazı'da köylüler, topraklarını savunmak için çırpınıyorlar.

-Buradan açıkça söyleyelim: Kaz Dağları'nın altını, üzerindeki zeytinidir. Kaz Dağları mücadelesinde, İvrindi'nin mücadelesinde, Gökçeyazı'nın mücadelesinde ve Balıkesir'in vahşi madenciliğe karşı onurlu mücadelesinde sonuna kadar sizlerle birlikteyiz.

"DOSTUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYIN"

-Buradan Balıkesirli zeytin, zeytinyağı üreticilerinin bir feryadını dile getirmemi çok istediler. Balıkesir'de

Türkiye'nin, dünyanın en iyi zeytinyağı yapılıyor. Maalesef Tunus'tan 4700 ton, 4.7 groston kötü zeytinyağı ithal ettiler, 200 liraya getiriyorlar. Buradaki zeytinyağının maliyeti 270 lira. Dünyanın en güzel zeytinyağını, dünyanın en kalitesiz zeytinyağıyla rekabet ettiriyorlar. Zeytin Birliği buna isyan ediyor, biz de zeytin üreticilerimizin sonuna kadar yanındayız. Buradan zeytinle uğraşan, Balıkesir'in güzel insanlarına sesleniyoruz: Dostunuzu düşmanınızı tanıyın. Tunus'tan ucuz zeytinyağına ithalat izni verenler sizlerin dostunuz değildir.

"BU DÜZENDE VATANDAŞA GEÇİM GARANTİSİ YOKTUR"

-Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'e nasıl baktığının bambaşka bir göstergesi var. Vaktiyle Ahmet Akın, şimdi Serkan Sarı, Ensar Aytekin. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem meclise verdiği ilk kanun teklifi, 0001 numaralı kanun teklifi, Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesine dair kanun teklifidir! İstiklal Madalyası, Balıkesir'in, Kuvayi Milliye şehrinin hakkıdır. Bunu bir kez daha buradan iktidara hatırlatıyoruz. Değerli Balıkesirliler, eskiden ekonomik krizler yaşandıkları yıllarla anılırdı. '94 krizi' derdik, '2001 krizi' derdik.

-Kriz geçerdi, ülkede işler yoluna dönerdi. Şimdi 2018 yılından beri bitmek bilmeyen bir krizin içindeyiz. Çok yönlü bir ekonomik krizin ve sosyal sonuçlar doğuran bir ekonomik krizin içindeyiz. Çünkü bu kriz bir yıllık kriz değil, bir sistem krizidir. Bu kriz; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, demokrasiyle geldiği ülkede, yetkileri bir yerde toplama, tek kişide toplamasının yarattığı krizdir ve yeni düzenin adı 'AK Parti'nin kara düzenidir'. Bu düzende köprüye geçiş garantisi vardır. Bu düzende havalimanına uçuş garantisi vardır. Bu düzende hastaneye hasta garantisi vardır. Bu düzende yandaşlara buldukları kredilerin ödenme garantisi vardır. Ama bu düzende vatandaşa geçim garantisi yoktur.

"BU KARA DÜZENDEN ASLA VE ASLA TEK BAŞINA KURTULUŞ YOKTUR"

-Bakın, açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir yerde, 20 bin liraya en düşük emekli maaşı, 28 bin lira asgari ücret, 19 bin 300 lira ortalama çiftçi geliriyle büyük bir ıstırap vardır. Balıkesir emekli şehridir, emeklinin yüzü gülmemektedir. Balıkesir emekçi şehridir, emekçiler perişan olmaktadır. Balıkesir çiftçilerin şehridir, çiftçinin yüzü gülmemektedir. Bu yüzden artık yapılması gereken, hep birlikte ama hep birlikte, bu suratı asık emeklinin, emekçinin, çiftçinin ve memurun bir an önce bu kara düzenden kurtulmasıdır. Bu kara düzenden asla ve asla tek başına kurtuluş yoktur. Ya hep beraber kurtulacağız ya hiçbirimiz kurtulmayacak!

"BU MEYDANIN BU İKTİDARI MUTLAKA DEĞİŞTİRMESİ LAZIM"

-Bu sene ilk 4 ayda 1.1 trilyon lira faize ödenmiş ama sadece 242 milyar lira yatırıma para ayrılmış. Yani yatırıma giden paranın 5 katı faize gidiyor. Öyle olunca bu meydanda neredeyse herkes yoksul, herkes fakir. Ama bir fakir daha var, bu meydanda yok, nerede var? AK Parti sıralarında. AK Parti'nin Aksaray milletvekili, eşine fakirlik belgesi almış ki muhtardan harç ödemesin diye. Bir tarafta ömrünü bu ülke için harcayanlar, bir tarafta milletvekili maaşı alıp harç parasını bile bu devletten esirgeyenler var. Bunun için bu meydanın bu kararlılığını koruması, emeklilerin, asgari ücretlilerin bu kararlılığını koruması, bu iktidarı mutlaka değiştirmesi lazım.

"O SANDIKTAN KİMSE KAÇAMAYACAK"

-Bu meydana soruyorum, bu meydanda geçim var mı? Bu meydan geçinebiliyor mu? O zaman geçim yoksa seçim var! Geçim yoksa seçim var! İşte geçim yoksa seçim var diyenler Erdoğan'a sesleniyorlar: Ey Erdoğan! Adayımı bırak, sandığı getir! Adayım yanımda, sandığı önümde istiyorum! Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Balıkesir'de de Balıkesirliler sandık için gün sayıyorlar. O sandık gelecek, o sandıktan kimse kaçamayacak.

"DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİ DÜZENİ TÜRKİYE'DEDİR"

-Maalesef dünyanın en adaletsiz vergi düzeni Türkiye'dedir. Biz 25 kuruşluk çöp poşeti 50 kuruş olunca fark ediyoruz, kızıyoruz. Biz bir yere gidince fiyatlar artınca fark ediyoruz ama dünyanın en adaletsiz vergi düzeni bize ne yapıyor, bizim vergilerimiz ne oluyor bu konu hep gözden kaçırılıyor. Bıkmadan usanmadan anlatıyorum, bir kez daha burada söyleyeceğim.

-Türkiye'de 100 liralık vergi toplanıyor, beklersin ki bunun yüzde 90'ını zenginler ödesin, yüzde 10'u orta gelirlilere düşsün. Oysa Türkiye'de vergilerin yüzde 65'i dünyanın en adaletsiz vergisi olan dolaylı vergilerle toplanıyor. Yani fabrikatörün de, kapıdaki bekçinin de aynı vergiyi ödediği sisteme dolaylı vergi sistemi diyoruz. Neden alıyor bunu? Elektrikten aynı vergiyi alıyor zengin, fakir.

-Sudan, doğalgazdan aynı vergiyi. Evladına ayakkabı alıyorsun aynı vergi, gidiyorsun üstüne çocuğunun kıyafet alıyorsun aynı vergi, çocuk bezinde aynı vergi. Bu vergiler toplam vergilerin yüzde 65'i.

Diğer taraftan bu meydanın çok verdiği bir vergi var, gelir vergisi, maaşlardan kesiliyor daha eline gelmeden. Bu da toplam vergilerin yüzde 23'ü, 24'ü, yaptı sana yüzde 89. Senin zenginler ödeyecek dediğin kurumlar vergisi yüzde 11. Yani esas kazanan, esas vergi ödemesi gerekenler yüzde 11, hiç ödememesi ya da çok az vergi ödemesi gerekenler yüzde 89

"EY ERDOĞAN ADAYIMI BIRAK"

-Ey Erdoğan adayımı bırak, adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. O sandıktan kimse kaçamayacak.

-Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlarının devri başlayacak.

-Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Millet açlıktan, yoksulluktan bıktı. Sandıkla geldin ama son seçilmeri kaybettin. Patron sen de değilsin, ben de.... Patron millet, sandığı koyalım. Eğer sana, senin savcılarına inanıyorlarsa göreceğiz.

"ERDOĞAN SANDIĞA GELEBİLİYOR MU?"

-Ey Erdoğan, gel İstersen genel seçim, istersen hem genel hem yerel seçimleri erken seçim sandığına sokalım. Milletin dediği olsun. Hodri meydan. Erdoğan sandığa gelebiliyor mu? Erdoğan sokağa çıkabilir mi? İşte bu yüzden sandıktan kaçıyorlar.

-Cumhurbaşkanı adayımız tutuklu Ekrem İmamoğlu ama herhangi bir CHP'li, cumhurbaşkanı adayı tek başına gelebilir. Hepiniz bir sabah cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır mısınız? Bunun için yürümeye hazır mısınız?

"AKPDEN2.COM DİYE YİNE AÇTIK"

-Yoksa gençler takip ediyorlar, geçen hafta grup toplantısında anlattığım akpden.com diye kapattılar,

akpden2.com diye yine açtık. 65 bin lira cep telefonu, dünyanın en iyi dedikleri cep telefonu, 68 bin lira vergi geliyor üstüne. 1.2 milyonluk araba, 1.7 milyon vergi üstüne geliyor. Bu ülkede gençlere acımayan, çalışana acımayan ve asla ve asla onlara umut vermeyen bir düzen var.

-Eskiden karı koca çalışıyorsa 5 yılda araba, 10 yılda ev alınıyordu. Tek başına çalışan bir memur, evini geçindirip emekli olunca bir ev alabiliyordu. Şimdi eğer babadan, anneden miras değilse, piyangodan para çıkmadıysa, hiçbir gencin bir araba alması, bir ev sahibi olması ihtimal dahilinde değil. O yüzden bu ülkenin umutlarını çalan AK Parti'nin kara düzenini sandıkta yeneceğiz ve hep birlikte bitireceğiz.



"ERDOĞAN'IN KORKTUĞU KADAR BU DÜNYADA HİÇBİR SİYASETÇİ RAKİBİNDEN KORKMAMIŞTIR"

-Değerli Balıkesirliler, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkede adalet olmazsa refahın olmayacağını

biliyoruz. Maalesef her sabah bu ülke iki şeye uyanıyor: Zam haberlerine ve operasyon haberlerine. Bu ülkede 30 yıl önce alınan diplomanın yok sayıldığı, milletin sandıkta verdiği mazbatanın yok sayıldığı, 80-90 yıllık şirketlere bir savcı kararıyla el konulduğu, yargıda güvenin %18'e düştüğü bir noktadayız. Böyle olunca ülkeye yatırım gelmiyor, böyle olunca ülkeye kaynak gelmiyor.

-Ekrem Başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olduğu için, Erdoğan'ın gösterdiği adayları bir kez Beylikdüzü'nde, üç kez İstanbul'da yendiği için hapse attılar. Kendisine hırsız dediler yetmedi, casus dediler yetmedi, seçimde oy çaldı dediler yetmedi, diploması sahte dediler yetmedi, terörist dediler. Ekrem Başkan'dan Erdoğan'ın korktuğu kadar bu dünyada hiçbir siyasetçi rakibinden korkmamıştır.

"O GÜNÜN İFTİRACISI ZEKERİYA ÖZ FİRARİ OLDU, SIÇAN GİBİ YURTDIŞINA KAÇTI"

-19 Mart darbesinin üzerinden tam 425 gün geçti. 8 ayda bir yalan iddianame, adeta bir iftiraname yazdılar ama içinde iddia ettikleri hiçbir şeyi bulamadılar. Ve burada Balıkesir'de yıllar önce yaptığım bir konuşmada şunu söylemiştim: Ergenekon kumpastır, Balyoz kumpastır, bu başsavcının söylediği her şey iftiradır. Biz Genelkurmay Başkanımıza da, namuslu subaylara da, Mustafa Balbay'a da, Mehmet Haberal'a da inanıyoruz; gün gelecek haklılığımız ortaya çıkacak demiştik. Bugün geldiğinde artık herkes onların kumpas olduğunu ve içeride yatanların vatanseverler olduğunu gördü.

"O GÜNKÜ SAVCI ORTADA YOK AMA..."

-O günkü savcı ortada yok ama Mustafa Balbay, Mehmet Mehmet Haberal'a da inanıyoruz; gün gelecek haklılığımız ortaya çıkacak demiştik. Bugün geldiğinde artık herkes onların kumpas olduğunu ve içeride yatanların vatanseverler olduğunu gördü. O günkü savcı ortada yok ama Mustafa Balbay, Mehmet Haberal dimdik geziyor. O dönemde gözaltına alınan, hapse konan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dimdik ayakta geziyor. O günün iftiracısı Zekeriya Öz firari oldu, sıçan gibi yurtdışına kaçtı. Buradan bir kez daha söylüyorum: Arkadaşlarımız masumdur, atılan iftiraların hepsinin hesabı bir gün sorulacaktır. Yine biz haklı çıkacağız; kumpasçılar, itirafçılar eninde sonunda ortaya çıkacak.

"ATILAN İFTİRALARIN HEPSİNİN HESABI BİR GÜN SORULACAK"

