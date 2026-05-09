CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasına karşı başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor. Son bir buçuk yılda düzenlenen 108'inci miting bugün Rize'de gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce Muharrem İnce konuştu. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

"TÜRKİYE BU MEYDANDA İKTİDAR DEĞİŞİMİNİ GÖRÜYOR"

Ardından Özgür Özel konuşmaya başladı. Özel'in konuşmasına "Siz bana bakarsanız Türkiye bu meydanda iktidar değişimini görüyor. Onları geride bırakıyoruz, hep birlikte ileri yürüyoruz. Yarınlara, iktidara bakıyoruz" sözleriyle başladı.

Özel'in konuşması "Hükümet istifa" sloganlarıyla kesildi. Özel ve mitinge katılanlar hep birlikte "Çayda sömürüye son" şeklinde slogan attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

"Güzel Rize, vakit geldi artık söz Rizelinin ağzında. Bizi burada ağırlayan, bağrına basan Rize'ye selam olsun. Ardeşen'e, Güneysu'ya, Fındıklı'ya, Rize'nin yiğit insanlarına, cesur insanlarına selam olsun hoş geldiniz şeref verdiniz. Bugün buraya samimiyetimizle geldik. Tüm haksızlıklara karşı sizin vicdanınıza sığınmaya geldik. Rize'de birlikte duruşun karşısında saygıyla eğilmeye geldik.

Rahmetli Mesut Yılmaz'dan bu yana bu kalabalığı gördüğümüz bu meydanı sadece CHP'lilere yoramayız. Burada Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkanlar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet Cumhuriyet'in sandığına sahip çıkanlar bugün bu meydanda. Birçok siyasi partinin il başkanları beni birlikte karşıladılar. Rize'nin bütün demokratlarına selam olsun. 1977'de Rize'yi sandıkta almıştık, 1980'de silahla, darbeyle elimizden aldılar. Şimdi yine bir darbe girişimiyle yürüyüşümüzü durdurmaya çalışanlar var.

Değerli Rizeliler, bana bakarsanız Türkiye bugün bu meydandaki iktidar değişimini görüyor. Geriye bakmayın, ileriye bakın. Çay üreticisini ezenlere, balıkçıları sömürenlere değil geleceğe, iktidara bakıyoruz. Atatürk, Rize'ye çok önem verdi. En önemli bürokratlarından birini, Zihni Derin'i görevlendirdi. Rize'nin bereketli topraklarını çay fideleriyle tanıştırdı. 1924'te çayın önü açıldı. Her şartta İsmet Paşa tarafından da çay üreticisi desteklendi. Çay üreticisinden emeği sömürülecek bir fedakârlık istenmedi.

CHP ne yaptı diyenlere söylüyorum, CHP, Rize'yi çayla tanıştırıp Rizelilere çayla ekmek sağlayan partidir. Rize'yi seviyoruz, Rizelileri seviyoruz. Bu kentten oy alanlar, seçim günlerinde bu kente yüzlerini geçim günlerinde sırtlarını dönmeyi tercih ettiler. 210 bin aile, yaklaşık 1.5 milyon insan çayla geçimini sağlıyor.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Çay üreticisi Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. İktidarımızda üreticiyi koruyan çay kanununu çıkaracağız. Bu kanunda taban fiyat olacak. Memleketinden sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Bu insanları ezilecek karınca yerine koymayın. Karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir. Bu güzel şehrin çözülmeyi bekleyen çok sorunu var. İktidarımızda, Rize'nin tüm sorunlarını tek tek çözmeye söz veriyoruz."

"İKİ EMEKLİ BİR ARAYA GELDİĞİNDE AÇLIK SINIRINI ANCAK GEÇİYOR"

Daha sonra emeklilere seslenen ve sorular soran Özel, şunları kaydetti:

"Yıllarca çalıştınız. Şu anda aldığınız maaşla geçinebiliyor musunuz? Bugün resmî açlık sınırı 35 bin TL ama en düşük emekli maaşı 20 bin TL. Ortalama emekli maaşı 23 bin lira. İki emekli bir araya geldiğinde açlık sınırını ancak geçiyor. Yoksulluktan kurtulmak için 5 emeklinin birleşmesi ve o parayı birine vermeleri gerekiyor. Rize'de iki yıl önce daha mütevazı bir kalabalığa konuşurken şaşmayacak tek hesabın altın hesabı olduğunu söylemiştik. Sayın Erdoğan'ın iktidara geldiği 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 2 çeyrek altın bile alamıyor. Bu önce Rize'de, sonra bütün Türkiye'de söyledim. Ben bu hesabı ancak emekliler hakkını aldığında bırakacağım."

Kalabalığa "Bu iktidarı değiştirecek miyiz?" diye soran Özel, iktidarın değişmesi için emeklilerin, esnafın, üreticilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.