Avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmadaki beyanları sebebiyle hukuk yoluna başvurduklarını hatırlattı.
300 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT
Aydın, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "haksız ithamlar" bulunması gerekçesiyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonuçlandığını ifade etti.
Davanın karara bağlandığını ifade eden Aydın, "Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir" ifadesini kullandı.