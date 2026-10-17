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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı ön seçim programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan fon krizini değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dış güçler" açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel, fon şirketlerinin yönetimindeki isimlerin kimler tarafından görevlendirildiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunurken, Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in isimlerini de gündeme getirdi.

ERDOĞAN'A FON ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİNİ SORDU

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerinde şirket yöneticilerinin atanma süreçlerini gündeme getiren Özel, Erdoğan'a doğrudan seslendi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Basit birkaç sorumuz var Sayın Erdoğan. Buradan soruyorum. Fon şirketlerinin yönetimine o isimleri dış güçler mi atadı, sen mi atadın? Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyarlık vurgunu yaparken sana mı güvendi, dış güçlere mi güvendi?

‘Türkiye Yüzyılı’ sloganını bulanlar yüzyılın soygununu tasarlarken yanlarında dış güçler mi vardı? Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i Bodrum’da fon vurguncusuyla baş başa tatile dış güçler mi yolladı? Hayati Bey’in oğlunun mal varlığından tedbiri dış güçler mi kaldırdı? O yüzden şunu çok net ortaya koyalım. Hani yine kendi söylediğim bir sözle sana bir hatırlatma yapalım. Milletin parası çalınırken hepiniz oradaydınız be, hepiniz oradaydınız."

AK PARTİ'NİN YÖNETİM ANLAYIŞINI ELEŞTİRDİ

Özel, siyasi yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerinde AK Parti'yi hedef aldı. Hayat pahalılığı, kamu yönetiminde liyakat ve devlet kurumlarına duyulan güven gibi başlıkları gündeme getirdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar, bizim ‘eski siyaset’ dediğimiz aslında bir anlayış meselesidir. Eski siyasette kararı tepede oturanlar alır ve denetlenmezler. Liyakatın yerine sadakat almıştır. Kamu imkanları iktidarın malı gibi görülür. Devlet ile parti birbirine girmiştir. Parti devletin, devlet partinin sanılmaktadır. Böyle olunca siyasetçiler kibrin sahibidirler ve esiridirler. İşte bugün AK Parti’nin temsil ettiği siyaset, tam da bu kibirli siyasettir. Bugün yaşadığımız sorunların hiçbirisi gökten inmedi. Hayat pahalılığı gökten inmedi. Devlete olan güvenin çökmesi kendiliğinden olmadı. Gençlerin gelecek kaygısı gökten inmedi. Torpil, kayırmacılık gökten inmedi. Kutuplaşma gökten inmedi. Ve bunların hepsi üst üste konmuş yanlış tuğlaların sonucudur.

Yanlış tuğlayla doğru duvar örülmez. Yanlış örülen duvar, milleti de altına alır, gün gelir seni de altına alır. İşte bir aydır hep birlikte yaşadığımız fon soygunu bundan bağımsız değildir. Ancak fon soygunu, evet mali bir sorundur, bir yönetim sorunudur ve bir devlet sorunudur. Birkaçını hatırlayacak olursak. Aynı anlayış hastaneleri, özel hastaneciliği özendirirken, kamu sağlık hizmetlerini geriletirken, para kazanmak için özel hastanelere belli kriter ve imkanlar verirken; kuvözde küçücük, erken doğmuş, yeni doğmuş bebeklerin canına mal olmuştur. Yenidoğan Çetesi belki bizim evladımızın, torunumuzun canını almamıştır ama alabilirdi. Çünkü bu devletin yönetim anlayışının özel hastaneciliğe yansımasıdır."

FON KRİZİNİN MALİYETİNE İLİŞKİN RAKAMLAR PAYLAŞTI

Özel, İstanbul'daki sel felaketleri ve maden kazaları üzerinden kamu yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Ardından fon krizinin ekonomiye etkisine ilişkin rakamlar paylaştı.

Özel, şu sözlere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde daha dün, belki bugün süren yağışlarda İstanbul’da sel basan her mahalle bir dereyle anılmaktadır. Dere yataklarını imara açmak AK Parti’nin kara düzenini işidir. Ayamama Deresi’nde 31 kişi öldüğünde ‘Bundan öncesini unutalım, hatalardan ders alalım. Derelere imar yapmayalım’ diyenler şimdi aynı sözleri 16 yıl sonra, 17 yıl sonra bir kez daha ifade etmektedirler. O sele kapılanlardan biri bizim yakınımız değildi, ama olabilirdi. Çünkü aynı kötü yönetim anlayışının bir eseriydi. 301 madenci üretim baskısıyla Soma’da hayatını kaybederken ya da yıllar sonra beş madenci yanındaki madende hayatını kaybederken, belki bizim akrabamız değildi o çocuklar ama her biri evladımız olabilirdi. Çünkü sorun aynı yerde, devletin yönetilememesinde, yönetim krizindeydi.

Bugün de kimimize yakın, kimimize uzak. Ama Türkiye’de yaşanan fon krizinin ekonomiye doğrudan maliyeti ilk günlerde 20 milyar dolardı. Sonra bunun 90 milyar dolara borsadaki ve ekonomideki etkisi ile ulaştığı söylendi. Dün itibari ile yapılan son tarafsız, bağımsız değerlendirmeler bütün yükün 110 milyar dolara çıktığını gösteriyor. Hatırlayalım 6 Şubat depreminde, asrın felaketinde 11 il yıkıldığında toplam maliyet 100 milyar dolardı. Yani bugün 11 ili yerle bir eden, 56 binden fazla vatandaşımızı canından eden, yüreğimizi yakan asrın felaketinden daha büyük maliyetli, asrın soygunuyla, asrın vurguyla karşı karşıyayız."

FON YÖNETİCİLERİNİN ATANMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Fon şirketlerindeki yönetici atamalarını gündeme getiren Özel, söz konusu isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildiğini ileri sürdü.

Özel, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu vurgunu gerek içeride olan fon yöneticileri, gerek dışarıdakiler, gerek bilinenler, gerek bilinmeyenler tamamı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış isimlerdir. Kimi büyükelçi, kimi başdanışmanı, kimi istişare kurulu üyesi, kimi Varlık Fonu yöneticisi, ikisinin 200 liralarda birisinin 50 lirada imzası var ve hangisi olursa olsun o fonların yönetiminde yer alan herkesi atayan tek bir kişi var, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ve buradan Tayyip Bey’e şunu söyleyeyim.

Geçmişte örneğin Gölcük depreminde üçüncü gün çadır yok diye dönemin Başbakanı Ecevit’e ağzına geleni söyleyen Erdoğan, asrın felaketinde 33 gün sonunda çadır dağıtamamayı yaşamış, kendi yaptığıyla kendi sınanmıştır. O Ecevit’e vaktiyle ayağını sürüyor diye ‘Ölünce mi bırakacaksın be adam, erken seçimi getir’ diyordu. Bugün Erdoğan’ın adımları, ayağı konuşuluyor ama rakibi olarak biz o terbiyede değiliz. Erdoğan kendi hocasına, Necmettin Erbakan’a, o gün Erdoğan benim yaşımdaydı, Necmettin hoca onun yaşındaydı, ‘Yaş 70, iş bitmiş’ diyordu. Bugün o cümleler ile sınanacağı yaşa, sağlığa ve acziyete gelmiştir. Ve geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi’nin içindeki birtakım kişilerin Erdoğan yargısından medet umduğu süreçlerde zevkle söylediği bir kalıp vardı.

Şimdi o kalıba bir cevap versin Erdoğan. Kendi partisi açısından. Şimdi bu fon skandalındayız Erdoğan. Ey Erdoğan, bunları atayanlar AK Partili. Atananlar AK Partili. Soyanlar AK Partili, soyulanlar AK Partili. Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Ama bir şeyi düzelteyim. ‘12 milyon üyem var’ dersin ve kaydederken kaydedersin. Sırf mülakata girecek diye üyeyi arttırırsın, sırf sosyal yardım için üye kaydını zorunlu kılarsın. İllere, ilçelere kotalar koyar ve ‘şu kadar oyu kaydet’ dersin.

Kurdu, kuşu üye kaydettirirsin. Ama günü gelince o insanları bir kenarda bırakırsın. Çünkü artık AK Partili olmak değil, yukarıda olmak, sarayda olmak, yukarılarda kuvvetli bağlantıları olmak ve paraya para katmaktır. Bir dava bırakılmış, üyeler bırakılmış, artık başka bir seçkin sınıfla iş tutulmuştur.”

AK PARTİ SEÇMENLERİNE DE SESLENDİ

Konuşmasının devamında ekonomik güçlükler yaşayan vatandaşlara hitap eden Özel, fon krizinde zarar gördüğünü söylediği yatırımcıları da gündeme getirdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi buradan bütün AK Partililere sesleniyorum. 23 bin 500 lirayla geçinemeyen AK Partili teyzeme, 28 bin lirayla alnının terinin karşılığını alamayan asgari ücretli kardeşime ya da çeşitli güçlüklerden, zorluklardan yılmış, bu fon krizlerinde parasını kaybetmiş, ‘Acaba kredi kartımın borcunu kapatmak için her ay yatırdığım en düşük kısmı buraya koysam ve parayı onlar gibi üçe-beşe katlasam, borçtan kurtulsam’ deyip çaresiz kalmış kardeşlerime sesleniyorum.

Karadeniz’deki fındık, çay üreticisine, Gaziantep’teki fıstık üreticisine, Manisa’nın üzümcüsüne, Çukurova’nın pamuğuna, Trakya’nın buğday, ayçiçeği üreticisine, Bursa’nın karayemiş, meyve üreticilerine sesleniyorum. Artık sen onlarla aynı tarafta değilsin. Şunu gör ki sen bizimle; emeklilerle, emekçilerle, emeği sömürenlerle, hayatı karartılanlarla aynı taraftasın. Gel, beraber olalım ve bunlardan kurtulalım. Seni sarayından karınca gibi gören ve ezenlere karşı AK Parti’nin üyelerine sesleniyorum. Karıncanın kardeşi vardır, o da YENİ Parti’nin ta kendisidir.”

ERDOĞAN'IN "DIŞ GÜÇLER" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Fon krizinin sorumluluğuna ilişkin tartışmalara değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik gelişmeleri dış güçlerle ilişkilendirmesini eleştirdi.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan bir aydır bu sorunu çözmedi, çözmüyor ama 17-25 Aralık‘ta olduğu gibi, her zora düştüğünde olduğu gibi suçu başkasına atmakla uğraşıyor. Ama bu sefer buna karınlar toktur. Diyor ki ‘Dış güçler ekonomimize sabotaj yapıyor.’ Basit birkaç sorumuz var Sayın Erdoğan. Buradan soruyorum. Fon şirketlerinin yönetimine o isimleri dış güçler mi atadı, sen mi atadın? Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyarlık vurgunu yaparken sana mı güvendi, dış güçlere mi güvendi?

‘Türkiye Yüzyılı’ sloganını bulanlar yüzyılın soygununu tasarlarken yanlarında dış güçler mi vardı? Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i Bodrum’da fon vurguncusuyla baş başa tatile dış güçler mi yolladı? Hayati Bey’in oğlunun mal varlığından tedbiri dış güçler mi kaldırdı? O yüzden şunu çok net ortaya koyalım. Hani yine kendi söylediğim bir sözle sana bir hatırlatma yapalım. Milletin parası çalınırken hepiniz oradaydınız be, hepiniz oradaydınız. Beyefendi çıkmış bu işleri küçümsüyor. ‘Fon piyasasının sadece yüzde 4,6’sında sorun oluştu’ diyor. Milletin 110 milyar doları gitmiş, hesap vereceği yerde milletle alay ediyor.

Buradan açıkça ifade etmek isterim ki bu sorun bu parayı kazananlardan son kuruşuna kadar alınmadan, yurt dışına kaçıranlardan o para uluslararası anlaşmalarla geri tahsil edilmeden, Türkiye borsasında yabancı yatırımcıymış gibi işlem yapan, aslında buradaki FETÖ borsası paralarını, İBB borsası paralarını, soğuk cüzdanlarla Lüksemburg‘a ya da çeşitli ada ülkelerine yollayıp da oralardan offshore hesaplardan gelip burada vurgun yapanlar ortaya çıkmadan, yetimin hakkı ödenmeden bu işin kapanmasına izin vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin.”

MURAT KARAYALÇIN'IN PARTİYE KATILIMINI DEĞERLENDİRDİ

Programda Murat Karayalçın'ın YENİ Parti'ye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, siyasi yaşamında örnek aldığı isimlerden birine rozet takmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Özel, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Değerli arkadaşlar bazı anlar vardır; yaşanacak bazı anlar, geride bırakılacak bazı anlar. O an göreviniz ne olursa olsun öyle çok heyecanlı, kolayca yerine getirilemeyecek, gırtlağınızın düğümlendiği, yıllarca geriye gittiğiniz bir andır.

Aklımın erdiğinden beri siyasete, sosyal demokrasiye gönül verdiğimden beri, gözümü açtığımdan beri siyasette en dikkatle takip ettiğim, hep örnek aldığım kişiliğiyle, tertemiz siyaset anlayışıyla, hem siyasette hem sosyal hayattaki katıksız centilmenliği ile Sayın Murat Karayalçın’a bir gün bir yerde rozet takacağım aklımın ucundan geçmezdi.

Sayın Karayalçın, öyle bir sorumluluğun, öyle bir nezaketin insanidir ki bugün Ankara’da Ankara il kongresinde aramıza katılacak, gücümüze güç verecek nezaketi gösterip, hafta içinde de bunu kamuoyuyla paylaştı. Çok zor günlerden geçiyoruz. Umudumuz bu zorlukları geride bırakmak ve hep birlikte menzile ulaşmak. Bunu yaparken her birimizin, en gencimizin dinamizmine, en kıdemlimizin tecrübesine her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Sayın Karayalçın’ın partimize katılımı güç vermiştir, hepimiz için ilaç olmuştur, doping olmuştur, kuvvet olmuştur. Kendisini yürekten saygıyla selamlıyorum. Hoş geldi, şeref verdi.”