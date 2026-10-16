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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV yayında önemli açıklamalar yaptı. Özel'in "Erdoğan'a 'gideceksin' diyen millete had bildiriyorlar" çıkışı dikkat çekti.

Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

"MASAK BALİNAYI GÖRMEMİŞ"

-Fatma Betül Ayan Kaya'yı bilmiyor. Hamsiyi gören MASAK Balinayı görmemiş. İsmi 6 gün bende durdu.

-Mahinur hanım 7 dakika mağdur oldu. Özür diledim. Gelsin İmamoğlu'nun babasından o da özür dilesin.

-Fon vurgunu listesi biz de var ama asıl liste Erdoğan'da... Kim kimden neyi saklıyor?

-Murat Kurum geçmişten ders alalım dere yataklarına yapılaşma yapmayalım diyor. Günaydın sayın bakan onay veren AK Parti'dir. İmamoğlu'nun başta olduğu İBB dönemi dere yataklarında yapılaşmaya karşıdır. Hep Kurum'un başta olduğu dönemlerde yapılmıştır.

"KURUM İSTANBUL'U YARGI OYUNLARIYLA ALMAYA ÇALIŞIYOR"

-Murat Kurum'a soruyorum. Sazlı Bosna neresidir? Bir barajı kurutup yerine evler yapıyorsunuz. AK Parti "İstanbul'u Murat Kurum yönetsin" denmiştir. Kurum İstanbul'a el atıp seçimde alamadığı İstanbul'u yargı oyunlarıyla almaya çalışmaktadır.

-YENİ Parti'nin mücadelesi yok sayılmaya çalışılıyor.

"MİLLETE HAD BİLDİRİYORLAR"

-Halk tv'ye yapılan iş muhalefetin sesini kısma işidir. Erdoğan'ın milletin başına örmeye çalıştığı çoraptır. Tartışma Erdoğan ile millet arasındadır. "Gideceksin" diyen millete had bildiriyorlar. Millet sandığı kimseye vermeyecektir. Sandığa uzanan elleri kıracaktır. Savunduğumuz Cumhuriyet'tir. Atatürk'ün emanetine 4 elle sarılacağız. Feda edeceğimiz bir sandık yok. Millet kazanacak.